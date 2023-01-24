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Общество

Инфляция в Самарской области за 2022 г. составила 14,2%

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Инфляция в Самарской области по итогам 2022 г. составила 14,2%, сообщается в отчете Самарастата.

Продовольственные товары за год подорожали на 16%, непродовольственные - на 17,3%, услуги - на 7,3%.

В декабре 2022 г. была зафиксирована инфляция в 1,1%.

Напомним, за 2021 г. потребительские цены выросли на 7,3%.

Гид потребителя

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