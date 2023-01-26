Самарчанку осудили за кражу у 87-летнего пенсионера

В Октябрьске суд вынес приговор самарчанке, которую обвиняли в краже у пенсионера. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В августе 2022 г. женщина под видом соцработника проникла в квартиру 87-летнего мужчины, где отвлекла его и забрала из кошелька около 10 тыс. рублей.
Правоохранители нашли на месте происшествия отпечатки пальцев и по ним вышли на неоднократно судимую подозреваемую.
Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.