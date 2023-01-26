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Суды Происшествия

Самарчанку осудили за кражу у 87-летнего пенсионера

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Октябрьске суд вынес приговор самарчанке, которую обвиняли в краже у пенсионера. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В августе 2022 г. женщина под видом соцработника проникла в квартиру 87-летнего мужчины, где отвлекла его и забрала из кошелька около 10 тыс. рублей.

Правоохранители нашли на месте происшествия отпечатки пальцев и по ним вышли на неоднократно судимую подозреваемую.

Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

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Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.

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П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?

Alexey Isaev 28 марта 2022 14:02 Cуд назначил штраф самарскому преподавателю за мелкие взятки и служебные подлоги

В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это

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Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

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