Самарчанку осудили за кражу у 87-летнего пенсионера

В Октябрьске суд вынес приговор самарчанке, которую обвиняли в краже у пенсионера. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В августе 2022 г. женщина под видом соцработника проникла в квартиру 87-летнего мужчины, где отвлекла его и забрала из кошелька около 10 тыс. рублей.

Правоохранители нашли на месте происшествия отпечатки пальцев и по ним вышли на неоднократно судимую подозреваемую.

Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.