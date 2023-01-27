Андрей Карпочев: "Сроки введения в Самаре платных парковок пока не определены"

Как в Самаре планируют решать проблемы с парковками, почему в ГАИ иногда приходят экстрасенсы, и что делать, чтобы дельные предложения по организации дорожного движения услышали чиновники и приняли необходимые меры? Эти и другие вопросы корреспондент "Волга Ньюс" задал заместителю руководителя департамента транспорта администрации Самары Андрею Карпочеву, возглавляющему отдел организации дорожного движения.

- Андрей Сергеевич, какие вы видите проблемы в организации дорожного движения в Самаре?

- Проблем достаточно. Основная — это возникновение заторовых ситуаций из-за парковки автомобилей на проезжей части. Парковок, к сожалению, в городе недостаточно, а количество транспорта ежегодно увеличивается. Автолюбители вынуждены использовать для стоянки обочины дорог. Соответственно, это сужает проезжую часть, мешает качественно проводить снегоочистительные работы, приводить в порядок дороги в летний период. Ну, и самое главное — создает дополнительные предпосылки для задержек движения транспорта, включая общественный.

В пример я в последнее время привожу улицу Вилоновскую. Если до введения ограничений проехать было практически невозможно, то сейчас дорога превратилась в огромный проспект. Пробок практически нет. Как только переезжаем Арцыбушевскую, снова видим, что и дорога недостаточно хорошо почищена, и стоят машины.

Еще одна проблема — места концентрации дорожно-транспортных происшествий. Они выявляются по итогам года по статистическим данным совместно с Госавтоинспекцией. И мы принимаем решения, в том числе технические, по стабилизации аварийности на данных участках.

- Рассматривается ли вариант разгрузки дорог за счет взимания платы за въезд в центр?

- Платный въезд в центр города пока не рассматривается. Есть концепция введения платных парковок в исторической части города. И с последующей перспективой развития этих платных парковок уже за центром города. Но пока сроки решения этой задачи не определены.

- А какие вы видите альтернативные решения?

- Самое малозатратное — это введение ограничения парковки. На отдельных участках мы такие меры принимаем. Это вызывает обоснованные нарекания со стороны участников дорожного движения. Но нужно понять, чего мы хотим: ездить без заторов или чтобы улицы превратились в огромную автостоянку.

Наверное, все-таки более приоритетная задача — это движение без заторов, в том числе общественного транспорта. Поэтому вынужденно вводим на каких-то участках ограничения парковки.

Второй метод — выделение мест для парковки транспорта. Есть опыт Казани, где в рамках государственно-частного партнерства ведется строительство платных паркингов. Казань по этому пути идет уже много лет. Такие парковки включают объекты придорожного сервиса — мини-кафе, автомойки. То есть автолюбители могут получить там и дополнительные услуги.

- Парковки во дворах вы контролируете?

- Что касается новостроек — как правило, эта территория берется застройщиком в аренду. И ТСЖ, ЖЭУ или УК самостоятельно решают, как использовать дворовую территорию. Многие дома идут по принципу "дом без парковок" и "двор без парковок", то есть вообще запрещают въезд транспорта. Но это тоже имеет минус, поскольку транспорт перемещается на улично-дорожную сеть.

Многие ТСЖ не скупятся, а предусматривают комплексную схему с парковкой, ограничениями на нее, организацией искусственных дорожных неровностей на тех участках, где переходят дорогу к спортивным и детским площадкам. И такой комплексный подход облегчает жизнь всему дому.

- А застройщики с вами должны согласовывать число парковочных мест?

- Департамент транспорта осуществляет организацию движения на улично-дорожной сети. То есть на тех участках дорог, которые входят в перечень, утвержденный главой города. Но мы не ограничиваем свою компетенцию. В случаях, когда стоит вопрос парковок для маломобильных граждан, мы всегда оказываем содействие районным администрациям, готовим проекты, согласовываем с надзорными организациями.

Мы часто общаемся и с управляющими компаниями, которые обращаются с просьбой помочь в организации движения. Подсказываем им, как это сделать, чтобы они в последующем пошли в проектную организацию с идеей того, что они хотят и как.

- Какие планы у департамента на 2023 год по изменениям схем движения?

- Пока глобальных изменений схем движения не предполагается. Но на сегодняшний день выявлено 26 участков, на которых наиболее часто происходят ДТП с пострадавшими и погибшими. Сейчас основная задача — реализовать мероприятия, чтобы таких ДТП на этих участках больше не происходило. Это мероприятия, связанные с изменением режимов работы светофоров, разделением транспортных потоков.

Например, на перекрестке улиц Дыбенко и Ивана Булкина мы в прошлом году применили новую схему движения. По улице Дыбенко сначала едет одно направление по всем разрешенным траекториям, а встречный поток стоит. Потом загорается красный сигнал, и начинает ехать встречный поток. Как показала практика, эта схема эффективна. С момента ее внедрения здесь не произошло ни одного крупного ДТП. Хотя по итогам 2021 года это был очаг аварийности.

- Где еще фиксируется повышенное количество ДТП?

- Как правило, это оживленные перекрестки, где высокая интенсивность движения транспорта и пешеходов. Например, улица 22 Партсъезда от улицы Победы до улицы Физкультурной, где у нас происходит посадка и высадка из трамвая на проезжую часть. Для того чтобы исключить такие ситуации, нами разработан проект посадочных платформ с установкой ограждений, чтобы пассажиры, ожидающие трамвая, стояли на обособленной площадке и переходили проезжую часть по светофору.

Ранее подобный метод регулирования мы применили на улице Ново-Вокзальной и Московском шоссе. Изначально были неоднозначные мнения участников дорожного движения, пассажиров. Сейчас люди привыкли, нареканий уже не поступает, и самое главное — количество ДТП сократилось.

- Несколько лет назад в облГИБДД рассказывали, что в сотрудничестве с экстрасенсами выявляли аномальные места. Сейчас такого нет?

- На прежней моей работе к нам приходили такие люди (до 2018 г. Андрей Карпочев работал в ГИБДД — прим. "Волга Ньюс"). Они брали какие-то "заряженные" свертки, закладывали на аварийных перекрёстках… Но, как правило, это не приводило к результату. Для предотвращения аварий должны быть реализованы практические мероприятия, которые действительно помогают стабилизировать аварийность.

- Как принимается вопрос об установке знаков и нанесении разметки, могут ли на это как-то повлиять жители?

- Такие решения принимаются по итогам анализа аварийности. Например, достаточно протяженная улица Стара-Загора. Очень много дворов и проездов, и практически во все дворы левый поворот с улицы Стара-Загора исключен. Исключен посредством установки дорожных знаков и нанесения двойной линии разметки. Потому что поворот налево через два ряда — потенциальное место концентрации ДТП.

В таких случаях рекомендуется участникам дорожного движения заезжать во двор либо методом объезда квартала, разворачиваясь на ближайшем перекрестке, либо выбирать иные маршруты, которые позволяют заехать во двор с правого поворота. Это тоже вызывает много нареканий со стороны жителей. Но они должны с пониманием относиться к данным мерам, потому что это делается, в первую очередь, для обеспечения безопасности дорожного движения всех горожан.

Мы учитываем все обращения жителей, и они чаще всего объективны. По той же улице Стара-Загора на всем протяжении были введены ограничения парковки транспорта с 8 до 10 утра для того, чтобы была возможность чистить "карманы". Многие жители стали обращаться с просьбой в выходные и праздничные дни запрет снять. Не каждому хочется в 8 утра в выходной вставать и переставлять машину. Мы проконсультировались с организацией, которая осуществляет текущее содержание улицы, и приняли решение заменить дорожные знаки и ввести ограничение только в рабочие дни.

- Планируется ли в городе вводить ограничение движения на средствах индивидуальной мобильности?

- У нас есть соглашение с кикшеринговыми компаниями, которые предлагают самокаты в аренду. В этих соглашениях прописаны ограничения скорости самокатов — на набережной, в скверах и парках. То есть в местах с массовым пребыванием граждан. Скорость движения автоматически ограничивается, ведь самокат, который сдается в аренду, дистанционно контролируется. В программу "зашиваются" участки, где скорость ограничена до 15 км в час. Определены участки, куда на самокатах выезжать вообще не рекомендуется и нежелательно.

По ограничению движения самокатов пока концепции нет. Есть изменения в ПДД, которые вступают в силу с 1 марта. Они предполагают как раз запрет парковки самокатов на отдельных участках. Например, в зонах пешеходных переходов.

Мы проводили комиссию по безопасности дорожного движения под председательством первого замглавы городского округа Самара Владимира Андреевича Василенко. На эту комиссию приглашали все крупные кикшеринговые компании, до которых довели информацию об изменениях в ПДД и о том, что с 1 марта самокаты на остановках и пешеходных переходах будут оборачиваться административной ответственностью для перевозчика или лица, использующего самокат.

Нас услышали, мы сейчас находимся в активном диалоге, чтобы определить локации, где будет разрешена парковка самокатов.

- А АСУДД работает сейчас?

- Она работает на Московском шоссе, где была внедрена перед футбольным чемпионатом мира 2018 года, и периодически отлаживается. Содержит ее министерство транспорта и автомобильных дорог. Дополнительно сейчас развивается система, опять же по заказу минтранса, на территории самарско-тольяттинской агломерации. В частности, в Самаре более 200 перекрестков будет оснащено новым контролирующим оборудованием — камерами учета интенсивности и плотности транспортных потоков. В последующем информация с этих перекрестков будет заведена в центр организации дорожного движения.

- Отслеживаете ли вы проблемные места с точки зрения эвакуации автомобилей и ведется ли работа по уменьшению количества этих мест?

- Это задача Госавтоинспекции. Но мы взаимодействуем. Чтоб снизить количество зон, откуда проводится эвакуация, опять же нужно построить дополнительные парковки. Ведь, как правило, ограничения на стоянку транспорта вводятся на тех участках, где возникают заторы.

- Какая работа проводится для изменения схем движения и парковки в этот зимний период для обеспечения уборки снега?

- По уборке снега в 2022 году на 43 участках были реализованы технические задания, которые были ранее разработаны департаментом транспорта, по установке знаков, ограничивающих парковку. На 7 из них был введен запрет парковки по четным и нечетным дням недели, на 26 парковка была ограничена в определенное время или определенный день недели. И есть 10 участков, где введены жесткие меры — парковка запрещена в любое время.

- Как жителям можно обратиться со своими предложениями в дептранс?

- Это можно сделать через сайт администрации Самары samadm.ru — подать электронное обращение. Когда требования жителей объективные, мы готовим технические задания.