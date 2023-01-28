В Самарской области в конце января местами похолодает до -21

В Приволжском УГМС рассказали, какая погода ждет жителей Самарской области в конце января 2023 года.

В субботу, 28 января, весь день будет переменная облачность, существенных осадков не прогнозируют. Температура воздуха будет в районе -4… -9 по региону, в Самаре и Сызрани - около -5… -7, в Тольятти - в районе -4… -6.

В воскресенье и в понедельник, 29 и 30 января, по ночам столбики термометров будут опускаться до -10… -15, а местами и до -16… -21. Днем -5… -10.

Ожидается переменная облачность, в понедельник местами пройдет небольшой снег.