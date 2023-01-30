Утром в Самаре многокилометровая "пробка" образовалась на Московском шоссе

В понедельник, 30 января, в девятом часу утра поисковик "Яндекс" обозначил в Самаре восьмибальный уровень пробок.

Согласно сервису, наиболее сложная ситуация с движением транспорта сложилась на Московском шоссе, где по направлению "в город" автомобильная пробка начиналась от по. Кирова и доходила до кольцевой развязки с ул. Авроры. Далее на этом же шоссе движение машин было осложнено примерно от пересечения с ул. Николая Панова и до ул. Мичурина.

На ул. Полевая автозатор в оба направления был обозначен от ул. Самарской до ул Мичурина.

На ул. Маяковского пробка начиналась от ул. Арцыбушевской и доходила до ул. Молодогвардейской. А на ул. Красноармейская осложнения в движении были от ул. Спортивная до ул. Галактионовсаая.



Также автомобильные пробки были и в других районах города. В частности, на ул. Ново-Вокзальная в оба направления от ул. Ново-Садовая до по. Карла Маркса, на ул. Ново-Садовая от ул. Шверника и до ул. Николая Панова.

При этом на карте Самары было обозначено два места ДТП: одно между Ботаническим переулком и ул. Потапова, а второе в районе перекрестка с пр. Кирова.