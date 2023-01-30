Утром в Самаре многокилометровая "пробка" образовалась на Московском шоссе

В понедельник, 30 января, в девятом часу утра поисковик "Яндекс" обозначил в Самаре восьмибальный уровень пробок.
Согласно сервису, наиболее сложная ситуация с движением транспорта сложилась на Московском шоссе, где по направлению "в город" автомобильная пробка начиналась от по. Кирова и доходила до кольцевой развязки с ул. Авроры. Далее на этом же шоссе движение машин было осложнено примерно от пересечения с ул. Николая Панова и до ул. Мичурина.
На ул. Полевая автозатор в оба направления был обозначен от ул. Самарской до ул Мичурина.
На ул. Маяковского пробка начиналась от ул. Арцыбушевской и доходила до ул. Молодогвардейской. А на ул. Красноармейская осложнения в движении были от ул. Спортивная до ул. Галактионовсаая.
Также автомобильные пробки были и в других районах города. В частности, на ул. Ново-Вокзальная в оба направления от ул. Ново-Садовая до по. Карла Маркса, на ул. Ново-Садовая от ул. Шверника и до ул. Николая Панова.
При этом на карте Самары было обозначено два места ДТП: одно между Ботаническим переулком и ул. Потапова, а второе в районе перекрестка с пр. Кирова.
Последние комментарии
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...