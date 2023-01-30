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Общество

Валидаторы для самарских трамваев и троллейбусов усовершенствуют

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Самаре в ближайшее время не ожидается установка новых валидаторов для трамваев и троллейбусов, сообщает "КП-Самара". Это связано с тем, что российские производители пока не наладили выпуск устройств, удовлетворяющих требованиям самарских транспортников.

В настоящее время в трамваях № 5, 20, 22, 24 и троллейбусах № 4 установлены валидаторы от чешского производителя. В нынешней ситуации поставка этих устройств прекращена, потребовалось импортозамещение. Но российские производители пока не наладили выпуск аналогичной продукции.

"Наше ключевое условие — устройство должно печатать билеты. Те валидаторы, которые эксплуатируются, например, в Москве или Санкт-Петербурге, такой функцией не оборудованы. Мы тестировали опытный образец, предоставленный компанией "Объединенная транспортная карта", высказали свои замечания. Производитель будет дорабатывать устройство", — рассказал изданию директор ТТУ г. Самары Михаил Ефремов.

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