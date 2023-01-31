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Общество

В Самарской области с 30 января запретили запускать беспилотники

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На территории Самарской области запрещено использование беспилотных воздушных судов – соответствующее постановление губернатора опубликовано в понедельник, 30 января. Оно обосновывается указами президента от 19 октября 2022 года.

Фото: https://pxhere.com/ru/photo/1446061

Согласно документу, на территории региона запрещается запускать любые беспилотники, за исключением тех, которые используются в установленном законом порядке органами государственной власти или подведомственными им организациями, органами местного самоуправления, а также другими организациями и физлицами – по договору с органами власти и местного самоуправления.

Такие меры направлены на усиление охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, говорится в постановлении.

Постановление вступило в силу со дня опубликования.

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