В Самарской области с 30 января запретили запускать беспилотники

На территории Самарской области запрещено использование беспилотных воздушных судов – соответствующее постановление губернатора опубликовано в понедельник, 30 января. Оно обосновывается указами президента от 19 октября 2022 года.

Согласно документу, на территории региона запрещается запускать любые беспилотники, за исключением тех, которые используются в установленном законом порядке органами государственной власти или подведомственными им организациями, органами местного самоуправления, а также другими организациями и физлицами – по договору с органами власти и местного самоуправления.

Такие меры направлены на усиление охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, говорится в постановлении.

Постановление вступило в силу со дня опубликования.