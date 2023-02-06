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Происшествия

В Самарской области в выходные задержали 55 пьяных водителей

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За три дня, с 3 по 5 февраля, сотрудники Госавтоинспекции задержали в Самарской области 55 нетрезвых водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Всего же во время рейдов правоохранители выявили 2100 различных нарушений ПДД. Так, пять человек сели за руль без водительских удостоверений. 165 автомобилистов пренебрегли правилами тонировки, а 59 — неправильно перевозили детей. Кроме того, 25 водителей решили не использовать ремни безопасности.

Также автоинспекторы остановили 52 водителя, не пропустивших пешеходов на переходах. Сами пешеходы пренебрегли ПДД на глазах у инспекторов 120 раз.

Гид потребителя

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