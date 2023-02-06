В Самарской области в выходные задержали 55 пьяных водителей

За три дня, с 3 по 5 февраля, сотрудники Госавтоинспекции задержали в Самарской области 55 нетрезвых водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Всего же во время рейдов правоохранители выявили 2100 различных нарушений ПДД. Так, пять человек сели за руль без водительских удостоверений. 165 автомобилистов пренебрегли правилами тонировки, а 59 — неправильно перевозили детей. Кроме того, 25 водителей решили не использовать ремни безопасности.
Также автоинспекторы остановили 52 водителя, не пропустивших пешеходов на переходах. Сами пешеходы пренебрегли ПДД на глазах у инспекторов 120 раз.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».