В Самаре в суд передано дело о сходе наледи с крыши, в результате которого пострадал подросток

Советским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении представителя правления Товарищества собственников жилья, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, в марте 2022 г. обвиняемый не принял мер к очистке крыши дома, расположенного по ул. Часовой в Октябрьском районе города, от снега, сосулек и наледи, в результате этого произошло падение наледи и снега с крыши дома на проходящего 10-летнего подростка, что привело к получению им телесных повреждений, относящихся тяжкому вреду здоровью.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу.