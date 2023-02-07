В Самаре в суд передано дело о сходе наледи с крыши, в результате которого пострадал подросток

Советским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении представителя правления Товарищества собственников жилья, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
По версии следствия, в марте 2022 г. обвиняемый не принял мер к очистке крыши дома, расположенного по ул. Часовой в Октябрьском районе города, от снега, сосулек и наледи, в результате этого произошло падение наледи и снега с крыши дома на проходящего 10-летнего подростка, что привело к получению им телесных повреждений, относящихся тяжкому вреду здоровью.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.