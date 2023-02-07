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Преступления Происшествия

На директора тольяттинской школы возбудили уголовное дело из-за махинаций с капремонтом

ТОЛЬЯТТИ. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти возбудили уголовное дело после того, как прокуратура Центрального района проверила расходование средств на капремонт школы. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В августе 2022 г. школа № 20 заключила контракт с ООО "ГАЛС" на капитальный ремонт здания на общую сумму 42,3 млн рублей. Работы завершили в три этапа, с августа по декабрь 2022 года. Стороны подписали акты приемки выполненных работ, и подрядчик полностью получил оплату.

Позже надзорное ведомство обнаружило, что фактически ремонт сделали не полностью. Например, не завершен ремонт лестничных клеток, кровли; не доведены до конца электромонтажные и другие работы; не установлена автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения и управления эвакуацией.

В результате директор школы подписала акты, по которым подрядная организация необоснованно получила свыше 8,3 млн рублей. При этом женщина знала, что о заявленный объем выполненных работ завышен.

Теперь в отношении руководителя образовательного учреждения возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").

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