На директора тольяттинской школы возбудили уголовное дело из-за махинаций с капремонтом

В Тольятти возбудили уголовное дело после того, как прокуратура Центрального района проверила расходование средств на капремонт школы. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В августе 2022 г. школа № 20 заключила контракт с ООО "ГАЛС" на капитальный ремонт здания на общую сумму 42,3 млн рублей. Работы завершили в три этапа, с августа по декабрь 2022 года. Стороны подписали акты приемки выполненных работ, и подрядчик полностью получил оплату.
Позже надзорное ведомство обнаружило, что фактически ремонт сделали не полностью. Например, не завершен ремонт лестничных клеток, кровли; не доведены до конца электромонтажные и другие работы; не установлена автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения и управления эвакуацией.
В результате директор школы подписала акты, по которым подрядная организация необоснованно получила свыше 8,3 млн рублей. При этом женщина знала, что о заявленный объем выполненных работ завышен.
Теперь в отношении руководителя образовательного учреждения возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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