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Происшествия

Госавтоинспекторы остановили 50 пьяных водителей за три дня в Самарской области

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области за три дня, с 10 по 12 февраля, сотрудниками ГИБДД задержали 50 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Всего же за время рейдов правоохранители зафиксировали более 2 тыс. нарушений ПДД. Так, 28 человек сели за руль без водительских удостоверений, 184 — проигнорировали правила тонировки. 38 водителей неправильно перевозили детей, а 246 — не воспользовались ремнями безопасности.

Кроме того, 46 автомобилистов не пропустили пешеходов на переходах. Сами же пешеходы 109 раз нарушили ПДД на глазах у сотрудников ГИБДД.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия.

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