Госавтоинспекторы остановили 50 пьяных водителей за три дня в Самарской области

В Самарской области за три дня, с 10 по 12 февраля, сотрудниками ГИБДД задержали 50 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Всего же за время рейдов правоохранители зафиксировали более 2 тыс. нарушений ПДД. Так, 28 человек сели за руль без водительских удостоверений, 184 — проигнорировали правила тонировки. 38 водителей неправильно перевозили детей, а 246 — не воспользовались ремнями безопасности.
Кроме того, 46 автомобилистов не пропустили пешеходов на переходах. Сами же пешеходы 109 раз нарушили ПДД на глазах у сотрудников ГИБДД.
Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия.
Последние комментарии
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".