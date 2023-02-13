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Хоккеист "Динамо-Алтая" потерял почку после матча с самарским ЦСК ВВС

БАРНАУЛ. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Защитник барнаульского клуба "Динамо-Алтай" Егор Стронов лишился почки после того, как получил травму в матче чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) с самарским ЦСК ВВС, сообщает пресс-служба клуба "Динамо-Алтай".

Травму 23-летний спортсмен получил в гостевом матче при столкновении с соперником, после чего его госпитализировали в самарскую больницу им. Пирогова.

"В ходе обследования было выявлено повреждение левой почки. Во время операции спасти орган врачам не удалось, — отмечается в сообщении. — Почку пришлось удалить. Состояние Егора оценивается врачами как стабильно тяжелое. В медицинских препаратах Егор на данный момент не нуждается".

Встреча между командами состоялась 11 февраля и завершилась победой ЦСК ВВС по буллитам со счетом 3:2.

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