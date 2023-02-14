В Самаре спасли собаку из сгоревшей квартиры

В понедельник, 13 февраля, в Самаре спасли собаку после пожара, унесшего жизнь женщины. Об этом сообщает стационар для животных "ФлагманВет".

Напомним, в ночь на 13 февраля сгорела квартира на ул. Победы, 92а. В результате погибла 65-летняя женщина. Кроме того, пострадали 90-летняя женщина и 45-летний мужчина.

Днем соседи погорельцев сообщили, что в квартире осталась собака погибшей женщины. Животное спаслось, потому что успело выбежать в открытую дверь. Под утро собака вернулась и жалобно выла. Пес забился в угол на балконе и не подпускал к себе никого. Спасатели применили седацию и вынесли его на руках.

Сейчас собака в приюте. Ожогов и ранений у нее нет. Однако животное сильно напугано и тоскует по хозяевам.

Собаке очень нужны новые хозяева, которые будут заботиться и помогут пережить стресс.