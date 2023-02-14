16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре спасли собаку из сгоревшей квартиры СУ СК проверит действия регионального минстроя из-за обращения дольщиков ЖК "Космолет" В Москве вынесли приговор о хищениях на РКЦ "Прогресс" Пожар в многоэтажке на ул. Советской Армии тушили 35 человек Семью из Самары будут судить Новосибирске за похищение девушки

Происшествия

В Самаре спасли собаку из сгоревшей квартиры

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 13 февраля, в Самаре спасли собаку после пожара, унесшего жизнь женщины. Об этом сообщает стационар для животных "ФлагманВет".

Фото: ФлагманВет

Напомним, в ночь на 13 февраля сгорела квартира на ул. Победы, 92а. В результате погибла 65-летняя женщина. Кроме того, пострадали 90-летняя женщина и 45-летний мужчина.

Днем соседи погорельцев сообщили, что в квартире осталась собака погибшей женщины. Животное спаслось, потому что успело выбежать в открытую дверь. Под утро собака вернулась и жалобно выла. Пес забился в угол на балконе и не подпускал к себе никого. Спасатели применили седацию и вынесли его на руках.

Сейчас собака в приюте. Ожогов и ранений у нее нет. Однако животное сильно напугано и тоскует по хозяевам.

Собаке очень нужны новые хозяева, которые будут заботиться и помогут пережить стресс.

Гид потребителя

Последние комментарии

Иван Ветров 08 февраля 2023 08:46 Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Если бы собаки чмновников рвали!!!

Иван Ветров 08 февраля 2023 08:45 Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Да такое сплошь и рядом во вс

Aleksandr Kalinov 20 января 2023 13:33 Арестован подозреваемый в гибели двух человек в пожаре на ул. Некрасовской в Самаре

а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно

Pavlik Morozoff 06 января 2023 16:12 В Оренбургской области в ДТП погибли самарцы: мальчик-инвалид и его мама

В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!

Elena Paloyko 05 января 2023 04:24 В Самаре задержан предприниматель, который брал предоплату за мебель и исчезал

Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5