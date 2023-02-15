Самарца оштрафовали за несогласованный полет на мотопараплане

Ространснадзор оштрафовал 36-летнего самарца за незаконное использование воздушного пространства. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
В январе 2023 г. мужчина на мотопараплане летал в Волжском районе. В нарушение правил использования воздушного пространства РФ он не уведомил о полете органы обслуживания воздушного движения, что могло создать угрозу безопасности других судов.
В отношении пилота возбудили административное дело. В итоге ему назначили штраф 30 тыс. рублей.
Последние комментарии
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".