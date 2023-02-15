В 2022 г. в регионе обнаружено 36 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке

В Самарской области за 2022 г. специалисты Банка России выявили 36 организаций с признаками нелегальной финансовой деятельности, сообщает пресс-служба финансового регулятора. Большинство из них - нелегальные кредиторы. Также обнаружен один нелегальный оператор инвестиционной платформы.

Нелегальные кредиторы выявлены в Самаре, Тольятти, Сызрани. Обычно они маскируются под какой-либо вид предпринимательской деятельности. В Самарской области выявленные нелегальные участники финансового рынка чаще всего работали под видом ломбардов, микрокредитных компаний, комиссионных магазинов.

Как уточняют в Банке России, обычно такие организации обещают быстрое получение денег на выгодных, на первый взгляд, условиях, при этом требуют минимум документов. Брать деньги у них опасно, так как эти компании не состоят в реестрах Банка России, не имеют соответствующих лицензий и ведут свою деятельность вне правового поля. Это значит, что потребитель не сможет отстоять свои права в спорной ситуации. Есть также риск столкнуться с незаконными методами взыскания просроченной задолженности.

"Прежде чем взять кредит или заем, нужно обязательно проверить компанию на сайте Банка России. В разделе "Проверить финансовую организацию" можно набрать название компании, известные вам реквизиты. Если организации нет в списке, значит она работает нелегально. Банк России также публикует список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, который обновляется ежедневно. Поэтому, прежде чем откликнуться на выгодное предложение, проверьте, нет ли организации в этом списке", - отмечает управляющий Отделением Самара Волго-Вятского главного управления Банка России Марина Мясникова.