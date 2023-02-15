В 2022 г. в регионе обнаружено 36 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке

В Самарской области за 2022 г. специалисты Банка России выявили 36 организаций с признаками нелегальной финансовой деятельности, сообщает пресс-служба финансового регулятора. Большинство из них - нелегальные кредиторы. Также обнаружен один нелегальный оператор инвестиционной платформы.
Нелегальные кредиторы выявлены в Самаре, Тольятти, Сызрани. Обычно они маскируются под какой-либо вид предпринимательской деятельности. В Самарской области выявленные нелегальные участники финансового рынка чаще всего работали под видом ломбардов, микрокредитных компаний, комиссионных магазинов.
Как уточняют в Банке России, обычно такие организации обещают быстрое получение денег на выгодных, на первый взгляд, условиях, при этом требуют минимум документов. Брать деньги у них опасно, так как эти компании не состоят в реестрах Банка России, не имеют соответствующих лицензий и ведут свою деятельность вне правового поля. Это значит, что потребитель не сможет отстоять свои права в спорной ситуации. Есть также риск столкнуться с незаконными методами взыскания просроченной задолженности.
"Прежде чем взять кредит или заем, нужно обязательно проверить компанию на сайте Банка России. В разделе "Проверить финансовую организацию" можно набрать название компании, известные вам реквизиты. Если организации нет в списке, значит она работает нелегально. Банк России также публикует список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, который обновляется ежедневно. Поэтому, прежде чем откликнуться на выгодное предложение, проверьте, нет ли организации в этом списке", - отмечает управляющий Отделением Самара Волго-Вятского главного управления Банка России Марина Мясникова.
Последние комментарии
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации
класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении
сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее