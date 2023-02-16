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Происшествия

На складе в Чапаевске задержали 21 мигранта

ЧАПАЕВСК. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Чапаевске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов ОМОН задержали 21 нелегального мигранта в складском помещении, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

13 иностранцев, осуществляющих трудовую деятельность в качестве разнорабочих, без патентов на работу на территории Самарской области привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст. 18.10 КоАП РФ, 2 — ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ.

Кроме того, пять иностранных граждан, уклонившихся от своевременного выезда с территории РФ, привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, с назначением административного наказания в виде выдворения, в отношении одного иностранного гражданина принято решение о депортации. В настоящее время указанные нарушители находятся в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Самарской области.

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