Жителя Самарской области осудили за хранение самодельного оружия и гранаты

Новокуйбышевский городской суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном приобретении и хранении оружия и взрывчатки. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В начале 2020 г. 25-летний местный житель нашел в квартире родственника сумку с гранатой РГД-5, взрыватель УЗРГМ-2, самодельное огнестрельное оружие и 197 патронов. Все это он забрал и хранил дома, пока полицейские не изъяли находку в мае 2022 года.
Суд назначил новокуйбышевцу два года лишения свободы в колонии общего режима и штраф 35 тыс. рублей.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.