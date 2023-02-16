Жителя Самарской области осудили за хранение самодельного оружия и гранаты

Новокуйбышевский городской суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном приобретении и хранении оружия и взрывчатки. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В начале 2020 г. 25-летний местный житель нашел в квартире родственника сумку с гранатой РГД-5, взрыватель УЗРГМ-2, самодельное огнестрельное оружие и 197 патронов. Все это он забрал и хранил дома, пока полицейские не изъяли находку в мае 2022 года.

Суд назначил новокуйбышевцу два года лишения свободы в колонии общего режима и штраф 35 тыс. рублей.