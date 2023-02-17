В Самаре работница клининга оформила автокредит и перевела деньги мошенникам. Возбуждено уголовное дело.
63-летней жительнице Самары, работающей в сфере клининга, позвонили на сотовый телефон. Звонивший представился сотрудником банка и сообщил, что именно в этот момент неизвестные оформляют на ее имя кредит.
Собеседник предложил опередить мошенников и воспользоваться услугой кредитования. Женщина оформила автокредит на сумму более 1,8 млн руб. через мобильное приложение, после чего пришла в один из филиалов банка и несколько раз перевела денежные средства на продиктованный звонившим расчетный счет.
После того, как был сделан последний перевод, она поняла, что стала жертвой мошенников. О произошедшем сообщила в полицию.
Последние комментарии
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".