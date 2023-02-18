В Самаре возбудили дело на отца, избившего сына

В Самаре в отношении 47-летнего безработного местного жителя возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Во время профилактической встречи с учащимися одной из школ Промышленного района полицейским поступила информация, что отец 12-летнего мальчика "не принимает в достаточном объеме участия в духовном и нравственном развитии ребенка, а также, в отсутствие дома матери жестоко обращался с мальчиком посредством применения психического и физического насилия".
Сотрудники полиции провели комплекс мероприятий, опросили мать и соседей, родственников и приняли меры к пресечению факта жестокого обращения с несовершеннолетним. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
В отношении самарца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Санкция инкриминируемой злоумышленнику статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 100 тыс. руб., либо обязательных работ на срок до 440 часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишения свободы на срок до трех лет.
Последние комментарии
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".