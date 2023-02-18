В Самаре возбудили дело на отца, избившего сына

В Самаре в отношении 47-летнего безработного местного жителя возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Во время профилактической встречи с учащимися одной из школ Промышленного района полицейским поступила информация, что отец 12-летнего мальчика "не принимает в достаточном объеме участия в духовном и нравственном развитии ребенка, а также, в отсутствие дома матери жестоко обращался с мальчиком посредством применения психического и физического насилия".

Сотрудники полиции провели комплекс мероприятий, опросили мать и соседей, родственников и приняли меры к пресечению факта жестокого обращения с несовершеннолетним. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

В отношении самарца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Санкция инкриминируемой злоумышленнику статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 100 тыс. руб., либо обязательных работ на срок до 440 часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишения свободы на срок до трех лет.