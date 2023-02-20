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Происшествия

36 пьяных водителей попались полицейским в Самарской области за выходные

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В выходные 18 и 19 февраля в Самарской области сотрудники госавтоинспекции задержали 36 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Всего во время рейдов правоохранители выявили свыше 1500 нарушений ПДД. Так, шесть человек сели за руль без водительских прав, а 203 нарушили правила тонировки. Еще 29 человек неправильно перевозили детей. 191 водитель решил не пользоваться ремнями безопасности.

Помимо этого, 29 автомобилистов не пропустили пешеходов на переходах. Сами же пешеходы нарушили ПДД на глазах автоинспекторов 69 раз.

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