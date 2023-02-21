Двух жителей Самарской области осудили за мошенничество с фермерским грантом

В Самарской области осудили двух "фермеров" за мошенничество. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Как установил суд, двое жителей Приволжского района отправили в региональное министерство сельского хозяйства пакет фиктивных документов на получение гранта 3 млн рублей. При этом они не собирались быть фермерами, как того требуют условия гранта.
Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").
Суд приговорил одного из обвиняемых к четырем годам лишения свободы, второго - к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.