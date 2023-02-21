Двух жителей Самарской области осудили за мошенничество с фермерским грантом

В Самарской области осудили двух "фермеров" за мошенничество. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Как установил суд, двое жителей Приволжского района отправили в региональное министерство сельского хозяйства пакет фиктивных документов на получение гранта 3 млн рублей. При этом они не собирались быть фермерами, как того требуют условия гранта.

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

Суд приговорил одного из обвиняемых к четырем годам лишения свободы, второго - к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.