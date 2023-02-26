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Преступления Происшествия

В Тольятти игроман похитил телевизор с антенной и приставкой к нему

ТОЛЬЯТТИ. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Тольятти обратился 39-летний местный житель с заявлением о краже имущества из частного дома. Материальный ущерб заявитель оценил свыше 3 тыс. рублей.

В ходе опроса пострадавший сообщил, что постоянно проживает в квартире, а дом использует как дачу, приезжает редко. Во время его отсутствия, неизвестный, разбив окно, проник в дом и похитил телевизор с антенной и приставкой к нему.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению кражи может быть причастен безработный 55-летний местный житель, ранее судимый за аналогичное преступление, который был задержан по месту жительства и доставлен в отел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса подозреваемый вину в содеянном признал и пояснил, что похищенное имущество продал знакомому, как собственное, за 1,5 тыс. руб., а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

Похищенное изъято и возвращено законному владельцу.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района, СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемого возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

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