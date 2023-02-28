В Самарской области хакеры "сообщили" об угрозе ракетного удара

В Тольятти по радио и телевизору передали сообщения об опасности ракетного удара и необходимости искать укрытие, рассказывают в соцсетях.
Ситуацию прокомментировало МЧС: "В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов, в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги".
Ведомство подчеркивает, что эта информация не соответствует действительности.
Последние комментарии
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".