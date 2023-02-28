Уголовное дело экс-директора МП Самары "Благоустройство" Садовникова прекратили в суде

Суд Октябрьского района Самары разместил информацию о прекращении 27 февраля уголовного дела теперь уже бывшего директора муниципального предприятия региональной столицы "Благоустройство" Евгения Садовникова. Материалы рассматривала судья Юлия Лобанова.

"Дело прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования", — указано на сайте суда.

Напомним, прокуратура обнаружила нарушения при вывозе снега зимой 2021 года. Уголовное дело возбудили о мошенничестве в особо крупном размере. В итоговом обвинении было три эпизода со схожей фабулой.

"Имея возможность эксплуатировать полигон для вывоза снега, Садовников вступил в сговор с неустановленными лицами для хищения средств департамента городского хозяйства и экологии Самары. Неустановленные лица из числа сотрудников МП, на которых были возложены обязанности по контролю журнала порядка вывоза снега, вносили в журнал данных о вывозе снежных масс, не относящихся к муниципальным контрактам, тем самым завышая объемы выполненных работ. Второе — неустановленные лица из числа сотрудников МП "Благоустройство" должны были внести в ведомости ложные сведения, содержащие завышенные объемы вывезенного на полигоны снега. Третье — неустановленные лица из числа сотрудников МБУ Самары "Дорожное хозяйство", на которых возложены обязанности по проверкам объемов вывезенного снега, должны были согласовать ведомости, содержащие ложные сведения о завышенных объемах", — рассказывал на первом заседании суда версию следствия гособвинитель Павел Лукин.

Правоохранители считали, что после выполнения всей этой схемы Садовников получал оплату за вывоз снега, которого не было, и использовал деньги "в своих корыстных целях и в пользу других, неустановленных лиц". Сумма ущерба городскому бюджету превышала, по версии следствия, 18 млн рублей.

Как пояснял адвокат Садовникова Александр Макаров, сам бывший чиновник вину не признал.