Уголовное дело экс-директора МП Самары "Благоустройство" Садовникова прекратили в суде

Суд Октябрьского района Самары разместил информацию о прекращении 27 февраля уголовного дела теперь уже бывшего директора муниципального предприятия региональной столицы "Благоустройство" Евгения Садовникова. Материалы рассматривала судья Юлия Лобанова.
"Дело прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования", — указано на сайте суда.
Напомним, прокуратура обнаружила нарушения при вывозе снега зимой 2021 года. Уголовное дело возбудили о мошенничестве в особо крупном размере. В итоговом обвинении было три эпизода со схожей фабулой.
"Имея возможность эксплуатировать полигон для вывоза снега, Садовников вступил в сговор с неустановленными лицами для хищения средств департамента городского хозяйства и экологии Самары. Неустановленные лица из числа сотрудников МП, на которых были возложены обязанности по контролю журнала порядка вывоза снега, вносили в журнал данных о вывозе снежных масс, не относящихся к муниципальным контрактам, тем самым завышая объемы выполненных работ. Второе — неустановленные лица из числа сотрудников МП "Благоустройство" должны были внести в ведомости ложные сведения, содержащие завышенные объемы вывезенного на полигоны снега. Третье — неустановленные лица из числа сотрудников МБУ Самары "Дорожное хозяйство", на которых возложены обязанности по проверкам объемов вывезенного снега, должны были согласовать ведомости, содержащие ложные сведения о завышенных объемах", — рассказывал на первом заседании суда версию следствия гособвинитель Павел Лукин.
Правоохранители считали, что после выполнения всей этой схемы Садовников получал оплату за вывоз снега, которого не было, и использовал деньги "в своих корыстных целях и в пользу других, неустановленных лиц". Сумма ущерба городскому бюджету превышала, по версии следствия, 18 млн рублей.
Как пояснял адвокат Садовникова Александр Макаров, сам бывший чиновник вину не признал.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.