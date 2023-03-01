"Люди теряют сознание": жители пос. Управленческий жалуются на переполненные автобусы

В Самаре просят откликнуться пассажиров, которым стало плохо во время поездки в автобусе №50 по направлению пос. Управленческий - Самара. Такое объявление появилось в группе "Подслушано Управа" сети "ВКонтакте".

"На Управе он (автобус) был в районе 6:40. Из-за просто адовой давки на седьмом участке стало плохо девушке, она вышла. В городе стало плохо мужчине в задней части салона. Потом за мной мужик стоял, он стал задыхаться и вышел раньше своей остановки. Я не выдержал этого ада и вышел на "Современнике", не доехал до своей остановки "Самарская площадь". Это просто какая-то мясорубка была. Я не знаю, за что Лапушкина так ненавидит жителей Глинки и Управы", - пишет возмущенный пассажир.

По словам автора, поток жалоб на работу общественного транспорта не прекращается с 2018 года, но положительных изменений не происходит. "Многие в автобусе кричали - "давайте подадим жалобу в мэрию". Кто готов, давайте подадим, и не только в мэрию. Давайте списываться и совместно решать вопрос", - предлагает активист.

Предложение встретило горячий отклик в Сети. Ко всему прочему, на плохую транспортную доступность поселков Управленческий и Красная Глинка жалуются и в других группах. Например, 27 февраля в ленте "Я люблю Красноглинский район" появилось фото остановки, полной людей, которые не смогли войти в автобус, а 1 марта - видео с аналогичными жалобами. Претензии можно увидеть и в официальном паблике "ВК" профильного департамента городской администрации.

"Жалуемся, жалуемся, потому что это безобразие, люди сознание теряют в такой дороге, а минтранс считает, что все норм. Автобусы мало того, что старые, горят в дороге, реально так, с огнем, так их еще и мало. Каждый раз читаешь, что область закупает новый транспорт. И где он? Вокруг здания администрации катается? Но на окраинах, в частности, у нас на Управе такие же люди живут, старики, дети, уж не помню, когда с детьми на автобусе ездили, это просто нереально с утра. Такси к нам ездит за бешеные деньги, в праздники ездить не любят, а далеко, с детскими креслами - и подавно. И как нам быть? Мы любим свой район, но выбраться на работу, в городской парк, поехать в гости семьей, вернуться домой стало почти нереально без ущерба для себя. И в ответ нам только тишина и номер горячей линии!" - описывает ситуацию с транспортом одна из комментаторов Марина Вертьянова.

Департамент транспорта Самары в ответ на многочисленные жалобы пассажиров с практически идентичным содержанием уже "набил руку", время от времени размещая не менее одинаковые сообщения.

Во-первых, пишет дептранс, количество автобусов на маршрутах №№ 50 и 1 устанавливается согласно договору. Плановые интервалы на маршрутах составляют от 16 до 20 минут. За неисполнение договорных обязательств перевозчику по итогам месяца выставляются штрафные санкции. Департамент транспорта осуществляет ежедневный онлайн-контроль. Поэтапно маршруты будут переведены на контракт по транспортной работе, что предусматривает прямые выплаты за выполненные рейсы. Предложения и претензии по организации работы общественного транспорта просят присылать на электронную почту департамента транспорта.

Во-вторых, введение новых маршрутов и увеличение подвижного состава производится по заявлению перевозчика. В настоящее время заявлений установленного образца в департамент транспорта от претендентов не поступало. На указанных направлениях работает ряд льготных и коммерческих маршрутов. Кроме того, согласно Региональному социальному стандарту транспортного обслуживания, в городах с населением свыше 500 тыс. человек допускается две пересадки при следовании в конечный пункт.

В-третьих, увеличение интервалов движения связано с погодными условиями и заторами на улично-дорожной сети в утренний час пик, а также с недовыпуском автобусов на маршруте в связи с техническим состоянием техники. "За неисполнение расписания оштрафуем перевозчика. Узнать точное время прибытия Вы можете по телефону горячей линии по работе общественного транспорта. Приносим извинения за неудобства", - заключает транспортное ведомство.

Напомним, массовые жалобы на плохую работу муниципального транспорта, связывающего Красноглинский и центральные районы Самары, начались еще в 2018 году, когда были отменены две маршрутки (№№ 50 и 221).