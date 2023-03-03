Завершен прием заявок на конкурс "Лучший зимний двор России"

Конкурс стартовал в первых числах декабря прошлого года и завершился 28 февраля, с последним днем зимы. Всероссийское соревнование дворов и дворовых мероприятий прошло при поддержке "Единой России" и актива партийных проектов "Жители МКД" и "Городская среда".

Из Самарской области поступило более сотни заявок: Самара, Тольятти, Сызрань, Похвистнево, Кинель. Им не уступают Большая Черниговка и Дубовый Умет, Камышла и Красный Яр, Кошки и Варламово, Богатое и Черноречье.

Активисты ТОСов, председатели ТСЖ, просто активные и креативные жители писали эссе, фотографировали свои мероприятия, создавали красивое и уютное зимнее пространство у себя во дворе вместе с семьями, соседями, друзьями и даже творческими коллективами.

Теперь жителям Самарской области предстоит самое трудное — проголосовать за своих земляков и выбрать самых-самых. В народном голосовании за "Лучший зимний двор России" любой житель страны может принять участие, причем, совершенно не обязательно голосовать за своих земляков.

36 заявок, эссе и более 500 фотографий из Самарской области представлены в номинации "Лучшее зимнее оформление двора". 72 заявки жители 63-его региона прислали на конкурс в номинацию "Лучшее зимнее мероприятие". Еще 10 объектов из Самарской области претендуют на награду в номинации "Лучшая зимняя инфрастурктура".

"Народное голосование" продлится до 15 марта. Награждение победителей конкурса пройдет с марта по апрель. Чтобы принять участие в голосовании, необходимо пройти процедуру верификации. Для этого надо зарегистрироваться на сайте конкурса "Лучший зимний двор России" и отдать свой голос за одного участника в каждой из номинаций.

Проголосовать за "Лучшее зимнее оформление двора", "Лучшую зимнюю дворовую инфраструктуру" и "Лучшее зимнее мероприятие" можно здесь.