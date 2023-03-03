16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Завершен прием заявок на конкурс "Лучший зимний двор России" Власти Самары выделили 90 млн рублей на содержание пляжей В регионе утвердили отсрочку повышения платы за вывоз мусора в частных домах до июня 2024 года В Самаре выделили 28 млн рублей на уборку станций метро Детская игровая площадка может стать стартовой

ЖКХ и благоустройство Общество

Завершен прием заявок на конкурс "Лучший зимний двор России"

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Конкурс стартовал в первых числах декабря прошлого года и завершился 28 февраля, с последним днем зимы. Всероссийское соревнование дворов и дворовых мероприятий прошло при поддержке "Единой России" и актива партийных проектов "Жители МКД" и "Городская среда".

Фото: samara.er.ru

Из Самарской области поступило более сотни заявок: Самара, Тольятти, Сызрань, Похвистнево, Кинель. Им не уступают Большая Черниговка  и Дубовый Умет,  Камышла и Красный Яр, Кошки и Варламово, Богатое и Черноречье.

Активисты ТОСов, председатели ТСЖ, просто активные и креативные  жители писали эссе, фотографировали свои мероприятия, создавали красивое и уютное зимнее пространство у себя во дворе вместе с семьями, соседями, друзьями и даже творческими коллективами.

Теперь жителям Самарской области предстоит самое трудное — проголосовать за своих земляков и выбрать самых-самых. В народном голосовании за "Лучший зимний двор России" любой житель страны может принять участие, причем, совершенно не обязательно голосовать за своих земляков.

36 заявок, эссе и более 500 фотографий  из Самарской области представлены в номинации "Лучшее зимнее оформление двора". 72 заявки жители 63-его региона прислали на конкурс в номинацию "Лучшее зимнее мероприятие". Еще 10 объектов из Самарской области претендуют на награду в номинации "Лучшая зимняя инфрастурктура".

"Народное голосование" продлится  до 15 марта. Награждение победителей конкурса пройдет с марта по апрель. Чтобы принять участие в голосовании, необходимо пройти процедуру верификации. Для этого надо зарегистрироваться на сайте конкурса "Лучший зимний двор России" и отдать свой голос за одного участника в каждой из номинаций.

Проголосовать за "Лучшее зимнее оформление двора", "Лучшую зимнюю дворовую  инфраструктуру" и "Лучшее зимнее мероприятие" можно здесь.

Гид потребителя

Последние комментарии

Матрена Демина 24 января 2023 15:59 Администрацию Красноярского района обязали построить дорогу к участкам для многодетных семей

Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.

Elmira Davletova 20 августа 2022 06:22 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

Ольга Степанова 20 августа 2022 06:03 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается

Наталья Таранченко 19 августа 2022 16:18 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.

Ирина Мирова 19 августа 2022 16:00 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2