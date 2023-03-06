Лучшим химиком-лаборантом "Т Плюс" стала представительница Самарской области

В Самаре завершился конкурс профессионального мастерства среди химиков-лаборантов ПАО "Т Плюс". Звание "Лучший по профессии" завоевала лаборант химического анализа Тольяттинской ТЭЦ Людмила Федосеева.
В конкурсе приняли участие 17 специалистов из 13 филиалов энергокомпании. В течение трех дней им предстояло преодолеть три этапа: проверку знаний нормативно-технической документации, оказание первой помощи пострадавшему при несчастном случае, а также практический этап на базе Центральной химической лаборатории Самарского филиала "Т Плюс".
"Проведение подобных конкурсов крайне важно с точки зрения не столько определения лучшего специалиста, сколько в части обмена опытом между коллегами из разных регионов, повышения их уровня подготовки. Кроме того, с момента предыдущих соревнований вступили в силу различные новые нормативно-технические документы, знание которых требуется закрепить. В целом все участницы показали очень высокий уровень квалификации. Уверен, хорошие результаты поспособствуют дальнейшему их карьерному росту в организации", — отметил главный судья — руководитель направления развития персонала и корпоративной культуры отдела производственного обучения ПАО "Т Плюс" Вячеслав Страхов.
"Золото" первенства завоевала Людмила Федосеева (Самарский филиал), "серебро" — Елена Жаринова (Оренбургский филиал), а "бронзу" — Татьяна Минаева (Пермский филиал). Два лучших химика-лаборанта будут представлять компанию "Т Плюс" на Всероссийских соревнованиях, которые пройдут в апреле 2023 года в Москве.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!