Лучшим химиком-лаборантом "Т Плюс" стала представительница Самарской области

В Самаре завершился конкурс профессионального мастерства среди химиков-лаборантов ПАО "Т Плюс". Звание "Лучший по профессии" завоевала лаборант химического анализа Тольяттинской ТЭЦ Людмила Федосеева.

В конкурсе приняли участие 17 специалистов из 13 филиалов энергокомпании. В течение трех дней им предстояло преодолеть три этапа: проверку знаний нормативно-технической документации, оказание первой помощи пострадавшему при несчастном случае, а также практический этап на базе Центральной химической лаборатории Самарского филиала "Т Плюс".

"Проведение подобных конкурсов крайне важно с точки зрения не столько определения лучшего специалиста, сколько в части обмена опытом между коллегами из разных регионов, повышения их уровня подготовки. Кроме того, с момента предыдущих соревнований вступили в силу различные новые нормативно-технические документы, знание которых требуется закрепить. В целом все участницы показали очень высокий уровень квалификации. Уверен, хорошие результаты поспособствуют дальнейшему их карьерному росту в организации", — отметил главный судья — руководитель направления развития персонала и корпоративной культуры отдела производственного обучения ПАО "Т Плюс" Вячеслав Страхов.

"Золото" первенства завоевала Людмила Федосеева (Самарский филиал), "серебро" — Елена Жаринова (Оренбургский филиал), а "бронзу" — Татьяна Минаева (Пермский филиал). Два лучших химика-лаборанта будут представлять компанию "Т Плюс" на Всероссийских соревнованиях, которые пройдут в апреле 2023 года в Москве.