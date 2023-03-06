В Самаре активизировали аварийно-ямочный ремонт дорог

До старта масштабного ремонта в Самаре подрядные организации доступными способами приводят улично-дорожную сеть в нормативное состояние. Поддерживающие меры особенно актуальны в межсезонье.

"В таких погодных условиях, как сейчас, крайне необходимо производить аварийно-ямочный ремонт. В дневные часы температура близка к нулю или плюсовая, наблюдается все больше солнечных дней, идет активное таяние снега, а ночью при переходе на минусовые температурные отметки все подмерзает. Это приводит к интенсивному разрушению покрытия проезжей части дорог. На сегодняшний день работы выполнены уже на 2 470 квадратных метрах покрытия из предусмотренных на весну 9 500 квадратных метров", — сообщил заместитель руководителя управления благоустройства департаменте городского хозяйства и экологии администрации Самары Виктор Ненашев.

Напомним, что данный вид ремонта считается поддерживающим. Более того, это первый и единственный вид сезонного ремонта, который возможен в установившихся погодных условиях в нашей климатической зоне.

Преимущество заключается в том, что ни отрицательные температуры, ни относительная влажность не являются противопоказаниями для аварийно-ямочных работ.

"Используемая литая асфальтобетонная смесь, подготавливаемая в заводских условиях с соблюдением нового ГОСТа, может быть разогрета до +250 градусов Цельсия. Во время ее доставки к участкам специальная бункерная установка обеспечивает и подогрев, и перемешивание материала. При укладке в "карту" вся жидкость выпаривается. Литая смесь, разогревая покрытие, достигает достаточно надежного сцепления с полотном", — пояснил Виктор Ненашев.

Отметим также, что перед укладкой при необходимости локацию не только очищают, но и осушают.

Сразу после ремонта по участку транспорт ездить не должен — как правило, в нынешних погодных условиях для застывания смеси нужно не менее 20 минут. В связи с этим службы благоустройства просят автомобилистов не игнорировать дорожные знаки и сигнальные конусы, объезжать обозначенные отремонтированные локации, чтобы рабочим не пришлось все переделывать заново.

Мониторинг состояния участков продолжается непрерывно. При обнаружении новых дефектов в план производства работ и перечень объектов ремонта могут вноситься коррективы.

Ремонт литой асфальтобетонной смесью службы благоустройства Самары выполняют ежегодно. Первоочередное внимание уделяется улицам с насыщенным трафиком и маршрутами движения общественного транспорта, участкам, ведущим к образовательным, медицинским и другим социальным учреждениям, и, конечно, территориям, по которым уже получены предписания надзорных органов, а также обращения горожан (в том числе те, что были направлены через социальные сети).

В текущие сутки МП "Благоустройство" охватывает ремонтом локации на улицах Димитрова, Стара-Загора, Карбышева, Урицкой и др. Трудятся 4 бригады. Днем преимущественно идет подготовка "карт", а основной объем работ производится в ночные часы, когда нет напряженного трафика.