Гармоничных пространств в регионе станет больше

1 марта 2023 года в Самарском аграрном университете прошел первый региональный форум "Дизайн современного сада". Место выбрано не случайно — именно здесь, в единственном в регионе вузе, готовят ландшафтных дизайнеров. Профессионалам и их будущим коллегам, студентам, было что обсудить.
Отрасль на подъеме уже не первое десятилетие, но в силу некоторых причин долгое время это происходило как-то латентно. Многие шедевры ландшафтного искусства по-прежнему остаются скрытыми от глаз сторонних наблюдателей потому, что украшают частные территории. И лишь в последние годы, когда стали благоустраивать общественные пространства, мы увидели, как умелое использование растений преображает городские скверы, аллеи, парки.
Возможность "заглянуть за забор" ценителям прекрасного впервые решила предоставить Светлана Чижова — профессиональный ландшафтный архитектор, генеральный директор питомника "Салтыково" и арт-директор компании "Ландшафтное Искусство", которая создала уникальную фотовыставку "Растения в садах", включившую в себя 20 ландшафтных дизайн-решений, украшающих коттеджи и усадьбы в разных частях России. Однажды увидев эту выставку в столице, известный региональный специалист по ландшафтному дизайну Вера Глухова решила во что бы то ни стало привезти её в Самару.
Выставка и форум "Дизайн современного сада" логично вписались в программу "Недели науки", которую проводит СамГАУ. В его работе приняли участие специалисты и руководители питомников, садовых центров, общественных организаций, ландшафтные дизайнеры и архитекторы, преподаватели, студенты и учащиеся высших и средних профильных образовательных учреждений. В рамках форума прошел семинар по современным тенденциям развития искусства ландшафта и фотовыставка "Растения в садах".
Специалисты заинтересованно обсуждали тенденции развития садового дела в России. Иллюстрациями процесса служат такие объекты, как территория стадиона "Солидарность Арена Самара", знаменитая "Вертолетка", ставшая визитной карточкой города, парки и скверы и даже дворы больших жилых комплексов. Ландшафтный дизайн добавляет городской архитектуре колорит, тепло и комфорт.
Профессиональное сообщество в первую очередь озабочено притоком кадров в отрасль. Ректор аграрного университета Сергей Машков, отмечая важность решения этой задачи, отметил рост интереса абитуриентов к получению профессии ландшафтного дизайнера.
"Мы пригласили к участию опытных ландшафтных дизайнеров, чтобы учащиеся по данному направлению смогли перенять их опыт, обсудить современные тенденции и важные аспекты нашего ремесла", — сказала директор садового центра с одноименным названием Вера Глухова.
Наталья Троц, декан агрономического факультета, отметила, что на направление "Садоводство" в 2023 году запланировано 20 бюджетных мест для студентов очного отделения, а сотрудничество с ведущими ландшафтными компаниями и садовыми центрами региона дает будущим выпускникам перспективу трудоустройства.
Руководитель регионального отделения "Союза садоводов России" Наталья Леонидовна Митрошенкова убеждена, что ландшафтный дизайн на 6 сотках — одно из перспективных направлений: "В Самарской области более тысячи садово-дачных товариществ. И сегодня их владельцы ориентированы не только на получение урожая, но и на благоустройство".
Идейный вдохновитель фотовыставки Светлана Чижова сделала акцент на аккумулировании опыта. Важно не только создать красоту, но и суметь запечатлеть ее, чтобы транслировать свой опыт сообществу. Фотовыставка — уникальный проект, который проходит уже 10 лет. Ежегодно он привлекает все больше участников и зрителей, а интернет-голосование помогает популяризировать дизайнерские решения.
Руководитель известного тольяттинского питомника "Елы-Палы" Андрей Ромахов пригласил обучающихся посетить его питомник и пройти производственную практику.
Ирина Кукавская, директор ООО "Грин Парк":
— На мой взгляд, активное развитие ландшафтной отрасли в России связано не только с ростом благосостояния и запросами общества. Многое делается в этом направлении государственными структурами: в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", а также федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" облагораживаются парки и скверы, формируются новые общественные зеленые пространства. За последние годы в регионе созданы десятки новых объектов. В Самаре это набережная в микрорайоне "Южный город" и несколько парков. В Тольятти, Сызрани и Жигулевске — набережные. В Кинеле и Отрадном — парки.
Наша компания на рынке озеленения уже 25 лет. За эти годы мы создали тысячи больших и малых ландшафтных объектов. И долгое время при реализации проектов мы решали главный вопрос: где приобрести крупные партии качественных, доступных по стоимости растений для озеленения, пока, наконец, в 2017 году ни заложили собственный питомник. Мы отобрали для выращивания самые устойчивые виды и сорта растений, обладающих наилучшими декоративными качествами.
Питомник "Грин Парк" расположен всего в 20-ти километрах от Самары по трассе М5. Мы выращиваем в контейнерах около 400 наименований растений по передовым технологиям. Для каждого вида растения специально подготавливаем смесь грунтов и удобрений. Наша специализация — это декоративные растения, которые востребованы в городском озеленении, поэтому наши основные клиенты: строительные и ландшафтные компании, организации ЖКХ, оптовые заказчики, занимающиеся городским озеленением, крупными ландшафтными проектами.
Подход к ландшафтному делу в последние годы значительно изменился. Раньше озеленение шло по остаточному принципу: газон посеяли — и сдали объект. Сегодня другие требования. На смену модным когда-то английским или французским садам пришли природные, которые органично вписываются в ландшафт.
Единственное пожелание, чтобы архитекторы и ландшафтные специалисты, проектирующие городские пространства, современные жилые комплексы, помнили, как важно соблюдать баланс между строениями и живыми зелеными пространствами. Чтобы и нам, людям, и растениям было чем дышать в городе, чтобы дворы не становились каменными колодцами, а были наполнены атмосферой леса и цветущего луга.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!