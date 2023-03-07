Гармоничных пространств в регионе станет больше

1 марта 2023 года в Самарском аграрном университете прошел первый региональный форум "Дизайн современного сада". Место выбрано не случайно — именно здесь, в единственном в регионе вузе, готовят ландшафтных дизайнеров. Профессионалам и их будущим коллегам, студентам, было что обсудить.

Отрасль на подъеме уже не первое десятилетие, но в силу некоторых причин долгое время это происходило как-то латентно. Многие шедевры ландшафтного искусства по-прежнему остаются скрытыми от глаз сторонних наблюдателей потому, что украшают частные территории. И лишь в последние годы, когда стали благоустраивать общественные пространства, мы увидели, как умелое использование растений преображает городские скверы, аллеи, парки.

Возможность "заглянуть за забор" ценителям прекрасного впервые решила предоставить Светлана Чижова — профессиональный ландшафтный архитектор, генеральный директор питомника "Салтыково" и арт-директор компании "Ландшафтное Искусство", которая создала уникальную фотовыставку "Растения в садах", включившую в себя 20 ландшафтных дизайн-решений, украшающих коттеджи и усадьбы в разных частях России. Однажды увидев эту выставку в столице, известный региональный специалист по ландшафтному дизайну Вера Глухова решила во что бы то ни стало привезти её в Самару.

Выставка и форум "Дизайн современного сада" логично вписались в программу "Недели науки", которую проводит СамГАУ. В его работе приняли участие специалисты и руководители питомников, садовых центров, общественных организаций, ландшафтные дизайнеры и архитекторы, преподаватели, студенты и учащиеся высших и средних профильных образовательных учреждений. В рамках форума прошел семинар по современным тенденциям развития искусства ландшафта и фотовыставка "Растения в садах".

Специалисты заинтересованно обсуждали тенденции развития садового дела в России. Иллюстрациями процесса служат такие объекты, как территория стадиона "Солидарность Арена Самара", знаменитая "Вертолетка", ставшая визитной карточкой города, парки и скверы и даже дворы больших жилых комплексов. Ландшафтный дизайн добавляет городской архитектуре колорит, тепло и комфорт.

Профессиональное сообщество в первую очередь озабочено притоком кадров в отрасль. Ректор аграрного университета Сергей Машков, отмечая важность решения этой задачи, отметил рост интереса абитуриентов к получению профессии ландшафтного дизайнера.

"Мы пригласили к участию опытных ландшафтных дизайнеров, чтобы учащиеся по данному направлению смогли перенять их опыт, обсудить современные тенденции и важные аспекты нашего ремесла", — сказала директор садового центра с одноименным названием Вера Глухова.

Наталья Троц, декан агрономического факультета, отметила, что на направление "Садоводство" в 2023 году запланировано 20 бюджетных мест для студентов очного отделения, а сотрудничество с ведущими ландшафтными компаниями и садовыми центрами региона дает будущим выпускникам перспективу трудоустройства.

Руководитель регионального отделения "Союза садоводов России" Наталья Леонидовна Митрошенкова убеждена, что ландшафтный дизайн на 6 сотках — одно из перспективных направлений: "В Самарской области более тысячи садово-дачных товариществ. И сегодня их владельцы ориентированы не только на получение урожая, но и на благоустройство".

Идейный вдохновитель фотовыставки Светлана Чижова сделала акцент на аккумулировании опыта. Важно не только создать красоту, но и суметь запечатлеть ее, чтобы транслировать свой опыт сообществу. Фотовыставка — уникальный проект, который проходит уже 10 лет. Ежегодно он привлекает все больше участников и зрителей, а интернет-голосование помогает популяризировать дизайнерские решения.

Руководитель известного тольяттинского питомника "Елы-Палы" Андрей Ромахов пригласил обучающихся посетить его питомник и пройти производственную практику.