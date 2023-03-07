Совсем скоро растает снег, и разогретая солнцем земля напомнит владельцам участков о том, что пора заняться садом. Больше всех в его устройстве разбираются ландшафтные архитекторы и дизайнеры. Но как их выбрать? На что обратить внимание в первую очередь? Кто даст рецепт создания сада мечты? С этими вопросами мы обратились к Татьяне Боченковой — руководителю и главному ландшафтному дизайнеру компании Green Line.

— Обустройство сада — процесс творческий, причем как для ландшафтного дизайнера, так и для владельца. У каждого есть свое представление о саде мечты. И очень важно перед началом работы сверить эти представления, найти общий язык. Продуктивная творческая работа возможна только в атмосфере доверия. Основанием для него может стать профессиональный опыт ландшафтного дизайнера, примеры его работы и отзывы клиентов. Обязательным условием — умение слышать и слушать.

О чем идет речь? Ландшафтный дизайн, каким бы замечательным он ни был, должен в первую очередь решать задачи заказчика. От "красиво" до "практично" — огромная дистанция. Эти важные параметры ландшафтный дизайнер должен свести в одну точку. Я еще не встречала клиента, который бы упустил из вида практическую сторону: стоимость работ и удобство ухода за садом. Именно поэтому практичность — главный принцип в работе нашей компании, который проходит красной нитью через все этапы от идеи ландшафта до обслуживания. Красивый сад — это долговечный и удобный в обслуживании.

Бывает, клиенту требуется "спрятать" в саду теплицу, и тогда мы предлагаем решения, которые существенно меняют рельеф участка, преображают его, внося новые краски цветущих растений. Очень украшает сад профессионально выстроенное освещение. Это в первую очередь касается садов при ресторанах и кафе. Правильно спланированная фотозона для посетителей способна стать фишкой, которая будет привлекать клиентов.

Все наши проекты без всякой натяжки уникальны, потому что сделаны по индивидуальному заказу. Чем сложнее задача, тем интересней работать. Мы не просто подбираем растения, мы формируем гармоничное пространство, в котором бы заказчик чувствовал себя комфортно. Как правило, первое требование — минимум затрат на обслуживание. Никто уже не хочет тратить время на полив из шланга. И сейчас есть решения, благодаря которым, можно настроить систему полива так, чтобы управлять ею даже удаленно. Да, это недешево, но так люди освобождают огромное количество времени на то, чтобы просто наслаждаться садом.

Гармоничных пространств в регионе станет больше 1 марта 2023 года в Самарском аграрном университете прошел первый региональный форум "Дизайн современного сада". Место выбрано не случайно — именно здесь, в единственном в регионе вузе, готовят ландшафтных дизайнеров. Профессионалам и их будущим коллегам, студентам, было что обсудить.

Наши клиенты в основном заказывают взрослые растения — всем хочется получить сад под ключ в таком виде, каким он представлялся в мечтах. Посадочный материал покупаем у проверенных поставщиков как из нашего, так и из других регионов России. Особое внимание уделяем контролю качества. А после того как проект реализован, берем сад на обслуживание: проводим комплекс работ по подкормке и защите растений, санитарной обрезке и стрижке.

Чаще всего наши клиенты становятся нашими друзьями, и через несколько лет мы можем провести реконструкцию сада хотя бы для того, чтобы обновить его с учетом тенденций ландшафтной моды.