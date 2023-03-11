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Преступления Происшествия

Самарские полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На днях дважды судимый местный житель нашел возле магазина банковскую карту и расплатился ею за еду, алкоголь и табачную продукцию.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в отдел полиции по Железнодорожному району Управления МВД России по городу Самаре обратилась местная жительница 1998 года рождения, которая сообщила о пропаже банковской карты и списании с нее 7600 рублей за покупки, которые она не совершала.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшей и установили, что картой расплачивались в нескольких магазинах областного центра. Полицейские опросили сотрудников торговых точек, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещениях.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого, задержали его и доставили в территориальный отдел органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса ранее дважды судимый 57-летний житель Самары рождения пояснил, что нашел карту возле входа в магазин и решил попробовать расплатиться ею в ближайшем магазине. После удачного списания чужих денег мужчина продолжил оплачивать еду, алкоголь и табачную продукцию в других торговых точках.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Железнодорожного района Управления МВД России по г. Самаре, в отношении местного   жителя   по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета) возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают, что в случае обнаружения чужой банковской карты ею ни в коем случае нельзя пользоваться, так как карта принадлежит банку, а денежные средства владельцу. Полицейские убедительно просят граждан внимательнее относиться к своему имуществу и не оставлять без присмотра вещи, особенно телефоны и банковские карты.

Гид потребителя

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