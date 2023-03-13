В Тольятти будут судить 29 участников ОПГ "обнальщиков"

Прокуратура Самарской области утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 29 участников ОПГ "обнальщиков".

Членам группы вменяют ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ ("Организация и участие в преступном сообществе"), п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность в особо крупном размере"), ч. 2 ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей"), п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ ("Незаконное образование юридического лица"), п. "б" ч. 4 ст. 174 УК РФ ("Легализация денег, приобретенных другими людьми преступным путем"), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денег, приобретенных в результате совершения преступления").

По версии следствия, с мая 2017 г. по июль 2019 г. ОПГ под руководством члена коллегии адвокатов "Защитник" в Тольятти обналичивали деньги. Всего за время своей деятельности они провели финансовые операции на сумму около 1,9 млрд руб. и в результате получили доход более 151 млн рублей.

Чтобы легализовать доход, руководитель ОПГ направил свыше 50 млн руб. на строительство зданий в Тольятти, зарегистрированных на аффилированную фирму. Во время следствия в Тольятти арестовали три здания и три квартиры.

Уголовное дело направят в Центральный районный суд Тольятти.