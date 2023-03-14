Эксперты назвали погоду в Самарской области беспрецедентной за несколько лет

Из-за раннего наступления плюсовых температур, аномальных осадков и значительного промерзания почвы весеннее потепление пришло в Самарскую почти на месяц раньше, чем в 2022 году. А недавно суточное количество осадков в регионе достигло исторического максимума сразу в нескольких районах.

"Дожди, плюсовые температуры в дневное и ночное время - эти два фактора запустили процессы активного снеготаяния. Кроме того, в этом году наблюдается значительное промерзание почвы. Было зафиксировано, что глубина промерзания почвы по сравнению с прошлым годом чуть ли не в два раза больше. И сейчас почва еще не оттаяла, следовательно, не впитывает воду", - отметила начальник ГМЦ ФГБУ "Приволжское УГМС" Людмила Анурова.

По информации Гидрометцентра России, средняя температура воздуха во второй декаде марта ожидается на 5,0° выше средних многолетних значений. В регионах Поволжья традиционно март является зимним месяцем. Как правило, переход температуры через 0° на большей части территорий происходит в последних числах марта, а в северных районах - в начале апреля, прокомментировала начальник Гидрометцентра.

При этом стремительного нарастания тепла не предвидится в ближайшие несколько дней. По словам эксперта, ночные отрицательные температуры будут сдерживать процессы снеготаяния.

Сегодня по поручению губернатора в Самаре прошло заседание паводковой комиссии. Как доложил начальник ГУ МЧС по региону Олег Бойко, на малых реках региона сейчас наблюдается движение льда. Повышение уровня воды варьируется от семи до 250 см в сутки.

На сегодня в 13 районах Самарской области подтоплено 26 жилых домов, 203 приусадебных участка, пять низководных мостов и три участка автомобильных дорог. В районах подтопления с целью мониторинга паводковой обстановки работает оперативная группа Главного управления, применяется беспилотная авиация.

В целях своевременного реагирования на угрозу и возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями, продолжает функционировать рабочая группа Главного управления по контролю за паводковой обстановкой.