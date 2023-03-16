В Самарской области форсируют ликвидацию несанкционированных свалок

Исполнение плана по ликвидации несанкционированных свалок обсудили на рабочем совещании в правительстве региона, которое провел первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. В обсуждении вопроса приняли участие министр энергетики и ЖКХ Александр Мордвинов, главы муниципальных образований.
По данным министерства, на начало 2023 года на территории региона было зафиксировано 145 несанкционированных свалок. За первые три месяца текущего года дополнительно было выявлено еще 56 свалок. До начала марта удалось ликвидировать пять несанкционированных полигонов.
Расчистить загрязненные территории необходимо за два года: половину в текущем году и остальные - в следующем. Такая задача стоит перед регионом.
Министерство энергетики и ЖКХ сформировало дорожную карту по ликвидации несанкционированных свалок. Определен бюджет, необходимый 26 муниципальным образованиям Самарской области, где выявлены такие объекты, уточняются источники финансирования. Работа по противодействию несанкционированному складированию отходов возложена на муниципалитеты, часть средств на мероприятия по ликвидации свалок будет выделена из областного бюджета.
Как отметили участники совещания, проблемой является не только необходимость ликвидации имеющихся свалок, но и постоянное появление новых. В связи с этим председатель областного правительства обратился к главам муниципальных образований.
"За прошлые годы мы проделали большую работу, опыт по ликвидации таких объектов у нас значительный. 145 незаконных свалок - не очень большое количество, за два года мы с этим объемом справимся. Тревожит, что постоянно появляются новые. Это происходит, несмотря на то что в регионе организована централизованная система сбора и вывоза отходов, имеется достаточное количество контейнерных площадок.
Необходимо тщательно контролировать ситуацию по несанкционированному складированию отходов в муниципалитетах, вести разъяснительную работу, устанавливать упреждающие знаки, выявлять и наказывать нарушителей", - поставил задачу главам городских округов и муниципальных районов Виктор Кудряшов.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!