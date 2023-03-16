Самарский облсуд направил дело экс-директора МАУ из Отрадного на новое рассмотрение

В среду, 15 марта, Самарский областной суд отменил постановление Отрадненского городского суда о возвращении в прокуратуру уголовного дела экс-директора МАУ "Центр материально-технического обеспечения образовательных учреждений городского округа Отрадный Самарской области" Николая Петрова.

Дело вернули на новое рассмотрение в тот же суд первой инстанции. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Самарском областном суде.

Напомним, Николая Петрова обвиняют в четырех эпизодах получения взяток, а также в посредничестве в коммерческом подкупе и посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, в августе 2018 г. Петров предложил директору ООО помочь передать деньги главе администрации Отрадного за заключение муниципального контракта на строительство сетей газоснабжения. Также взятка должна была помочь беспрепятственному подписанию актов выполненных работ.

В январе 2019 г., Петров получил 943 тыс. руб., из которых 600 тыс. планировал отдать главе администрации, а остальное забрать себе. Однако глава города отказался брать взятку.

Кроме того, по версии следствия, в 2018 г. Петров получал деньги за подписание актов выполненных работ еще по двум контрактам - всего около 780 тыс. рублей.

26 февраля 2021 г. Отрадненский городской суд за те же преступления признал Петрова виновным в трех преступлениях по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество") и п. "в" ч. 2 ст. 204.1 УК РФ ("Посредничество в коммерческом подкупе"). Ему назначили восемь лет колонии строгого режима, штраф 2,4 млн руб. и на шесть лет запретили занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями на госслужбе, в органах местного самоуправления.

9 июля 2021 г. Самарский облсуд отменил первый приговор и направил дело на новое судебное разбирательство. Петрова опять отправили под домашний арест.

18 мая 2022 г. суд вынес постановление о передаче дела в прокуратуру из-за нарушений в обвинительном заключении. Надзорное ведомство обжаловало это постановление. В результате 17 августа 2022 г. апелляционная инстанция отменила постановление городского суда и дело опять ушло на новое судебное разбирательство.

19 января Отрадненский городской суд еще раз постановил вернуть его в прокуратуру или следователям, так как копию обвинительного заключения не вручили обвиняемому.

15 марта областной суд опять отменил постановление Отрадненского городского суда и направил его на новое судебное разбирательство в тот же суд первой инстанции, но в ином составе.