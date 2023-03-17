Приговор ремонтнику из Тольятти, убившему заказчицу, отменили из-за мягкости

В Тольятти прокуратура добилась в кассации отмены слишком мягкого приговора за убийство. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Напомним, в феврале 2022 г. 34-летний гражданин Таджикистана занимался ремонтом в квартире 67-летней тольяттинки на ул. Матросова. Когда женщина решила отказаться от его услуг, работник избил ее, нанес три ножевых ранения и после этого задушил.
Комсомольский районный суд признал мужчину виновным в убийстве и приговорил к шести годам колонии строгого режима.
Прокуратура не согласилась с таким решением и обжаловала его в кассации. В итоге суд отменил приговор, посчитав его слишком мягким, и отправил дело на новое судебное рассмотрение.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.