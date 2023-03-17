Приговор ремонтнику из Тольятти, убившему заказчицу, отменили из-за мягкости

В Тольятти прокуратура добилась в кассации отмены слишком мягкого приговора за убийство. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Напомним, в феврале 2022 г. 34-летний гражданин Таджикистана занимался ремонтом в квартире 67-летней тольяттинки на ул. Матросова. Когда женщина решила отказаться от его услуг, работник избил ее, нанес три ножевых ранения и после этого задушил.

Комсомольский районный суд признал мужчину виновным в убийстве и приговорил к шести годам колонии строгого режима.

Прокуратура не согласилась с таким решением и обжаловала его в кассации. В итоге суд отменил приговор, посчитав его слишком мягким, и отправил дело на новое судебное рассмотрение.