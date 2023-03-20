В "РКС-Самара" подвели итоги работ по благоустройству города

В 2022 году специалисты "РКС-Самара" закрыли 1415 открытых колодцев, с выдумкой и желанием оформили более 200 крышек люков и установили 380 устройств, защищающих от падения в колодцы. Кроме того, были обновлены арт-фигуры на улице Подшипниковой. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Ежегодно специалисты "РКС-Самара" проводят штаб по благоустройству, где подводят итоги проведённой работы. Сколько было вскрытий, открытых и отремонтированных колодцев, украденных или сломанных ограждений, сколько хороших и добрых дел было сделано сотрудниками за год — всё проанализировали и наметили планы на будущее.
Присутствовавшие на мероприятии главы районных администраций, чиновники городской администрации высоко оценили проделанную работу, поблагодарили предприятие в целом и отдельных сотрудников, вручили подарки и благодарности.
"Ни одна другая организация не делает столько для благоустройства города, не уделяет столько внимания общению с жителями, отчётам перед ними, в том числе в соцсетях, как "Самарские коммунальные системы", — сказал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. — Мы часто критикуем друг друга. А вот поблагодарить некогда. Сегодня я говорю всем вам: спасибо за всё, что вы делаете для города. За тот курс на открытость, за быструю реакцию на просьбы жителей. И ещё хочу сказать, посмотрите на тех, кто выходит получать благодарности. Это опыт и молодость. Значит, есть уверенность в том, что предприятие будет профессионально развиваться".
Отдельная благодарность была адресована подрядным организациям, которые помогают строить, асфальтировать, чистить, кто идёт навстречу пожеланиям предприятия и жителям, вместе с "РКС-Самара" делает год комфортнее и интереснее.
Главный управляющий директор "РКС-Самара" Владимир Бирюков сказал: "Я благодарю коллег за поддержку и понимание наших общих проблем. Хочу сказать спасибо большинству районных и городской администрации за отзывчивость в решении общих вопросов. И конечно, спасибо сотрудникам, кто работает и над благоустройством города, и своего предприятия — с каждым годом нам становится удобнее и приятнее работать, а делать хочется всё больше и всё лучше".
Все благодарности и поздравления оказались очень кстати, так как прозвучали в канун профессионального праздника, Дня работников жилищно-коммунального хозяйства.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!