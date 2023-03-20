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ЖКХ и благоустройство Общество

В "РКС-Самара" подвели итоги работ по благоустройству города

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2022 году специалисты "РКС-Самара" закрыли 1415 открытых колодцев, с выдумкой и желанием оформили более 200 крышек люков и установили 380 устройств, защищающих от падения в колодцы. Кроме того, были обновлены арт-фигуры на улице Подшипниковой. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

Ежегодно специалисты "РКС-Самара" проводят штаб по благоустройству, где подводят итоги проведённой работы. Сколько было вскрытий, открытых и отремонтированных колодцев, украденных или сломанных ограждений, сколько хороших и добрых дел было сделано сотрудниками за год — всё проанализировали и наметили планы на будущее.

Присутствовавшие на мероприятии главы районных администраций, чиновники городской администрации высоко оценили проделанную работу, поблагодарили предприятие в целом и отдельных сотрудников, вручили подарки и благодарности.

"Ни одна другая организация не делает столько для благоустройства города, не уделяет столько внимания общению с жителями, отчётам перед ними, в том числе в соцсетях, как "Самарские коммунальные системы", — сказал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. — Мы часто критикуем друг друга. А вот поблагодарить некогда. Сегодня я говорю всем вам: спасибо за всё, что вы делаете для города. За тот курс на открытость, за быструю реакцию на просьбы жителей. И ещё хочу сказать, посмотрите на тех, кто выходит получать благодарности. Это опыт и молодость. Значит, есть уверенность в том, что предприятие будет профессионально развиваться".

Отдельная благодарность была адресована подрядным организациям, которые помогают строить, асфальтировать, чистить, кто идёт навстречу пожеланиям предприятия и жителям, вместе с "РКС-Самара" делает год комфортнее и интереснее.

Главный управляющий директор "РКС-Самара" Владимир Бирюков сказал: "Я благодарю коллег за поддержку и понимание наших общих проблем. Хочу сказать спасибо большинству районных и городской администрации за отзывчивость в решении общих вопросов. И конечно, спасибо сотрудникам, кто работает и над благоустройством города, и своего предприятия — с каждым годом нам становится удобнее и приятнее работать, а делать хочется всё больше и всё лучше".

Все благодарности и поздравления оказались очень кстати, так как прозвучали в канун профессионального праздника, Дня работников жилищно-коммунального хозяйства.

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