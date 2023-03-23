Стало известно, кто получил контракт на 90 млн рублей на содержание пляжей в Самаре

Департамент городского хозяйства и экологии определился с подрядчиком, который займется содержанием пляжей в Самаре в ближайшие три года.

На торги заявился всего один участник — ООО "Чистый город". Заявку компании признали соответствующей требованиям. Общество предложило выполнить услуги за 89,89 млн рублей. Напомним, начальная цена контракта составляла 90 млн рублей.

Победитель торгов должен приступить к исполнению контракта в начале апреля 2023 года. Срок исполнения контракта — до 30 июня 2025 года.

Планируется, что в 2023 г. на пляжах будет установлено 97 кабин для переодевания, 250 мусорных урн, 40 теневых зонтов, 94 теневые скамейки, 125 скамеек-диванов, 141 буек, три детских игровых комплекса, девять футбольных ворот и другие объекты.