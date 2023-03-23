Стало известно, кто получил контракт на 90 млн рублей на содержание пляжей в Самаре

Департамент городского хозяйства и экологии определился с подрядчиком, который займется содержанием пляжей в Самаре в ближайшие три года.
На торги заявился всего один участник — ООО "Чистый город". Заявку компании признали соответствующей требованиям. Общество предложило выполнить услуги за 89,89 млн рублей. Напомним, начальная цена контракта составляла 90 млн рублей.
Победитель торгов должен приступить к исполнению контракта в начале апреля 2023 года. Срок исполнения контракта — до 30 июня 2025 года.
Планируется, что в 2023 г. на пляжах будет установлено 97 кабин для переодевания, 250 мусорных урн, 40 теневых зонтов, 94 теневые скамейки, 125 скамеек-диванов, 141 буек, три детских игровых комплекса, девять футбольных ворот и другие объекты.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!