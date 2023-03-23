На самарские улицы вышли моечные машины

В связи с тем, что теплая погода в Самаре установилась раньше обычных сроков, руководство мэрии поручило профильному городскому департаменту и службам благоустройства (подрядчикам) начать выполнение операций летнего регламента.

С середины текущей недели на дорогах местного значения, проезжей части и тротуарах, производится обеспыливание. Для этого вывели ваккумные подметальные машины. Кроме того, в цикле уборочных работ уже задействуют и поливочно-моечную технику.

После зимы на дорогах осталось много пылевых отложений. Используются вакуумно-подметальные машины двух видов. Юркие, маневренные малогабаритные дорожные пылесосы удобны для уборки тротуаров, где пространство довольно узкое. Также такая техника применяется на участках со сложной конфигурацией.

Оказывая минимальную нагрузку на полотно, малогабаритная техника не оказывает отрицательного влияния на плиточное покрытие. А для очистки автомобильных дорог после смета в "прилоток" песка и пыли направляют вакуумно-подметальные машины на базе шасси КАМАЗ.

Каждый дорожный пылесос оснащен щеточным оборудованием. Все сметенные накопления попадают в бункер. Затем смет утилизируют.

Стоит также отметить, что у вакуумно-подметальной техники имеется функция смачивания подготовленных к уборке поверхностей. Это обязательная процедура, чтобы в ходе работ не образовывались клубы пыли, а всасывание имеющегося на проезжей части смета производилось более эффективно. При этом во избежание замерзания жидкости при отрицательных температурах воздуха такие машины в уборке не задействуют. В связи с этим основные работы включаются пока в график в дневные часы, когда температуры стабильно положительные.

Муниципальное предприятие "Благоустройство", а также подрядные организации "Экомед" и "Конор" имеют всю необходимую технику для перехода к работам по летнему регламенту содержания вверенных территорий. По мере подготовки улиц к влажной уборке и пылесошению все большее количество участков будет охвачено и такими работами — они могут продлиться до ноября.

Периодичность работ зависит не только от погодных условий, но и состояния УДС, а также категорий тех или иных дорог. Так, на многих из них подметание необходимо один раз в двое суток.

Массив дорожно-коммунальной техники, переоборудованной к весенне-летнему сезону, будет продемонстрирован в ходе традиционного смотра, который планируется провести в Самаре в апреле, во время городского месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города.