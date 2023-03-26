Жительницу Волжского района заподозрили в краже денег у знакомого

В отношении 30-летней жительницы Волжского района возбуждено уголовное дело по подозрению в краже денег у знакомого, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В дежурную часть обратился 50-летний мужчина, заявивший о похищении у него денежных средств в сумме 45 тыс. рублей. Потерпевший при опросе пояснил полицейским, что накануне он находился в гостях, где употреблял алкоголь в компании знакомых. После застолья мужчина уснул, а на утро обнаружил, что из сумки пропали деньги. Заявитель предположил, что к совершению противоправного деяния может быть причастна его приятельница и передал оперуполномоченным ее данные.

Полицейские задержали предполагаемую злоумышленницу по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При опросе женщина призналась в содеянном и пояснила, что успела потратить 30 тыс. руб. на личные нужды.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. рублей, либо принудительных работ на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года. Похищенные деньги частично возвращены потерпевшему в сумме 15 тыс. рублей.