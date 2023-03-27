Диспетчерская "РКС-Самара" получила еще один номер телефона

По просьбам жителей города у Центральной диспетчерской службы "РКС-Самара" появился еще один легко запоминающийся дополнительный номер: 207-87-87. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Дежурные сотрудники принимают заявки от жителей в круглосуточном режиме семь дней в неделю и по привычным номерам телефона: 334-75-12 и 336-86-51. Чаще всего жители и представители управляющих компаний просят обратить внимание на сбои в работе сетей водоснабжения и водоотведения, отрытые колодцы, направить бойлеры с водой.

Кроме того, диспетчерам можно передать информацию через "Водный сигнал" (без обратной связи) на номер +7-917-013-70-07 через мессенджер Telegram или через сайт samcomsys.ru/appeals. Ситуация будет более понятной, если к сообщению приложить фото с адресом.

В среднем, в сутки в ЦДС поступает 6 000 звонков, 50 голосовых сообщений, 180 сообщений через мобильные сервисы. Большая часть из них — повторные адреса уже зарегистрированных заявок или вопросы, адресованные другим предприятиям.

Если вы заметили проблемную ситуацию на уличных сетях водоснабжения и водоотведения, сообщите в Центральную диспетчерскую службу "РКС-Самара".