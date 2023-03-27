Региональный центр компетенций Самарской области успешно сертифицирован

Региональный центр компетенций Самарской области успешно прошел сертификацию федерального центра компетенций, доказав способность выполнять поставленные цели в соответствии с методологией и успешно реализовывать задачи национального проекта "Производительность труда", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Сертификация проводится ежегодно и включает оценку всех региональных центров компетенций, организованных в рамках реализации нацпроекта "Производительность труда".

Деятельность РЦК оценивается по ряду критериев, как дистанционно, так и в очном формате. Кроме контроля исполнения целей, рассматриваются результаты проектов на предприятиях-участниках, организация работы "Фабрики процессов", обучения сотрудников, а также организация работы РЦК региона. Задача - убедиться, что региональные команды организовали работу с предприятиями - участниками нацпроекта эффективно, качественно предоставляют услуги и готовы продолжить деятельность по повышению эффективности.

Представители сертификационной комиссии ФЦК посетили два предприятия "Элкон" и "ВИC-Авто".

Первым стал "ВИC-Авто" в Тольятти, где активная фаза реализации нацпроекта уже завершена. Благодаря интеграции "бережливых технологий" время протекания процесса на пилотном потоке в цехе сварки кузова пикап сократилось на 31%, а сменная выработка увеличилась на 43%.

"ВИС-Авто" как дочернее предприятие АвтоВАЗа выпускает пикапы на базе популярной модели Lada Granta. В линейке производителя более 10 разновидностей фургончиков: аварийно-спасательные, пожарные, кинологические, социальные. Внедряя инструменты бережливого производства, на предприятии сократили лишние перемещения и движения, потерю времени на поиск вспомогательной оснастки и ожидание кран-балки. Кроме того, распределили нагрузку персонала более равномерно. Разработали и внедрили транспортировочные тележки для перевозки кузовов между сварочными постами и многое другое.

Фургоны "ВИС-Авто" ездят по всей стране. Они конкурентоспособны за счет своей экономичности и мобильности, при грузоподъемности свыше 900 кг. И теперь благодаря национальному проекту "Производительность труда" предприятие может рассчитывать на увеличение выпуска машин.

На втором предприятии, ООО "Элкон", реализация мероприятий находится на стадии внедрения. Компания "Элкон" двадцать лет производит бетонные заводы, является лидером продаж в России. В настоящий момент в 388 городах работают 1240 заводов, выпущенных "Элкон". Но даже у такого успешного предприятия имеется потенциал для развития.

Эталонным участком пилотного проекта стал участок сварки. Здесь производят силосы (емкости для хранения сухих бетонных смесей) и парогенераторы. Основной целью в ходе реализации пилотного проекта является повышение выработки на данном участке. В настоящее время на предприятии производится в среднем 13 силосов в месяц. Планируется увеличить данный показатель до 25 штук.

Увеличение производительности на предприятии рассчитывают достичь за счет стандартизации работы, диаграммы "Спагетти" и других инструментов бережливого производства. Предстоит большой фронт работ. Планируется осуществить перепланировку цеха. Затем цех переместят в новое здание. Все для того, чтобы максимально увеличить показатели выработки на предприятии.

В целом комиссией по сертификации была отмечена уверенная реализация национального проекта "Производительность труда". Члены комиссии обратили внимание на слаженную работу коллектива, хороший базовый уровень знаний сотрудников РЦК, интересный проект и его решение.

В ходе сертификации заключена договоренность по совместному оформлению с ФЦК коробочных решений и лучших практик. Кроме того, комиссия указала ряд вопросов, требующих доработки. В целом же сотрудникам РЦК рекомендовано не снижать требований к свой работе и продолжать целенаправленно ее улучшать.

"Результаты сертификации - это оценка качества нашей работы. Это также объективная оценка и вовлеченности команд на предприятиях. Все рекомендации мы, безусловно, возьмем на вооружение", - прокомментировал директор РЦК Самарской области Константин Серов.

"Национальный проект "Производительность труда" направлен на формирование современной производственной культуры. Эксперты в области бережливого производства Самарского регионального центра компетенций успешно помогают бизнесу эффективнее использовать внутренние ресурсы, обеспечивать полную загрузку оборудования, оптимизировать перемещения продукции, материалов и логистику в целом. В конечном счете выигрывают все: и сотрудники, и предприятие, - отметил министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин. - Управленческая команда правительства Самарской области и глава региона Дмитрий Азаров уделяют большое внимание реализации национального проекта. В условиях санкционной агрессии в отношении России задача импортозамещения, которую успешно помогает решить нацпроект, тесно связана с повышением производительности труда.

Такими бережливыми технологиями сегодня охвачены производственные процессы на 144 предприятиях Самарской области. Инструментам бережливого производства обучено свыше 2161 человек. До конца 2024 года в нацпроект должны войти 169 предприятий региона.