Жительницу Самарской области подозревают в телефонном обмане пенсионерок

В Самарской области 37-летняя жительница с. Богатое стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Жертвой обманщицы стала 72-летняя жительница Кинель-Черкасского района. Однажды ей позвонила плачущая женщина, которую пенсионерка приняла за свою родственницу, и сказала, что стала виновницей ДТП, в котором пострадала беременная девушка. Жертва согласилась помочь и передала незнакомой женщине 100 тыс. руб. в кухонном полотенце, а также посуду и средства гигиены для пострадавшей в аварии.
Только после этого пенсионерка решила перезвонить родственнице и поняла, что ее обманули.
Полицейские выяснили, что похожая на подозреваемую женщина уехала на такси в Отрадный, потом зашла в магазин и через банкомат положила деньги на счет. Разыскали предполагаемую мошенницу в одном из ближайших дворов. Она признала вину.
Правоохранители считают, что эта женщина обманула еще и 81-летнюю жительницу с. Кинель-Черкассы, та отдала 200 тыс. рублей.
Последние комментарии
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
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