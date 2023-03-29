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Преступления Происшествия

Жительницу Самарской области подозревают в телефонном обмане пенсионерок

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области 37-летняя жительница с. Богатое стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Жертвой обманщицы стала 72-летняя жительница Кинель-Черкасского района. Однажды ей позвонила плачущая женщина, которую пенсионерка приняла за свою родственницу, и сказала, что стала виновницей ДТП, в котором пострадала беременная девушка. Жертва согласилась помочь и передала незнакомой женщине 100 тыс. руб. в кухонном полотенце, а также посуду и средства гигиены для пострадавшей в аварии.

Только после этого пенсионерка решила перезвонить родственнице и поняла, что ее обманули.

Полицейские выяснили, что похожая на подозреваемую женщина уехала на такси в Отрадный, потом зашла в магазин и через банкомат положила деньги на счет. Разыскали предполагаемую мошенницу в одном из ближайших дворов. Она признала вину.

Правоохранители считают, что эта женщина обманула еще и 81-летнюю жительницу с. Кинель-Черкассы, та отдала 200 тыс. рублей.

Гид потребителя

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