"ЭнергосбыТ Плюс" в апреле выставит квитанции с корректировкой оплаты тепла за прошлый год

Жители ряда многоквартирных домов Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани в апреле получат квитанции от "ЭнергосбыТ Плюс" с корректировкой оплаты за отопление по итогам предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Большинству клиентов "Т Плюс" будет выставлена отрицательная корректировка платы за отопление, в результате чего будет снижена сумма к оплате за текущий период.
Перерасчет платы за отопление регламентируется Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов". Корректировка по оплате за тепло производится ежегодно и касается клиентов, которые платят за отопление по 1/12 (равными долями в течение всего года) и проживают в домах, оборудованных общедомовыми приборами учета (ОДПУ). Она складывается из разницы фактических показаний ОДПУ и расчетного потребления, которое берется за основу для начисления ежемесячной платы.
"Размер ежегодной корректировки зависит от количества дней и температуры отопительного сезона, а также состояния внутридомовых систем отопления и регулировки теплопотребления внутри здания, которую должна производить управляющая компания. При этом собственники вправе отказаться от ее выставления. Для этого достаточно на общем собрании выбрать порядок оплаты тепловой энергии исключительно в отопительный период. В таком случае жители дома будут оплачивать тепло по факту потребления", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Уточнить все вопросы по начислениям за отопление в индивидуальном порядке можно у специалистов Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" в офисах обслуживания, с помощью чат-бота "Светлана. ЭнергосбыТ Плюс", либо воспользоваться разделом "Обратная связь", который доступен для обращений круглосуточно.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!