Виктор Часовских: В регионе активно идет работа по переселению из аварийного жилья и решению проблем обманутых дольщиков

На встрече президента России Владимира Путина с губернатором Самарском области Дмитрием Азаровым, которая состоялась 28 марта, были затронуты важнейшие аспекты социально-экономического развития региона. Одной из тем для обсуждения стали вопросы сферы ЖКХ.

Комментируя итоги встречи, председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Общественной палаты Самарской области, председатель регионального центра "ЖКХ-контроль", заместитель председателя Общественного совета при Самарской губернской думе Виктор Часовских отметил, что, когда Дмитрий Азаров возглавил Самарскую область, в регионе значительно активизировалась работа по двум важнейшим направлениям - по переселению из аварийного жилья и решению проблем обманутых дольщиков.

"Эти два вопроса стали решаться, и на сегодня особых проблем здесь у нас нет. По переселению, я думаю, что в 2024 году мы выполним все последние этапы программы и решим вопрос на данный период", - выразил уверенность председатель регионального центра "ЖКХ-контроль".

Значительные успехи были достигнуты и в решении вопросов обманутых дольщиков. Как сообщил президенту Дмитрий Азаров, на сегодня осталось восстановить права 1781 человека. 95 проблемных объектов уже были введены в эксплуатацию, осталось 11 сложных объектов.

Глава региона с первых дней работы уделяет особое внимание этому вопросу, решение по каждому проблемному объекту принимается под его личным контролем.

Немалая работа ведется и по перекладке сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в рамках реализации государственных, инвестиционных и ремонтных программ, схем теплоснабжения на территории Самарской области. Только за последние 3 года объем перекладок сетей жилищно-коммунального хозяйства увеличился на 50,6%. С 2020 по 2022 годы переложено порядка 560 км сетей теплоснабжения, водоснабжении и водоотведения.

"Значительный рост финансовых вложений в инфраструктуру, прежде всего в инженерную инфраструктуру, произошел со стороны ресурсоснабжающих организаций. Важную роль сыграло решение по утверждению программы модернизации инженерных систем с помощью федеральных средств. Я думаю, достаточно много будет переложено наших сетей, что значительно скажется на качестве коммунальных услуг", - отметил Виктор Часовских.

Также представитель Общественной палаты обратил внимание на тот факт, что для главы региона вопросы жителей области, в том числе касающиеся сферы ЖКХ - в приоритете. В качестве примера взаимодействия губернатора с председателями Совета МКД, активистами ТСЖ, ТОС Часовских назвал проект "Мой дом".

Напомним, проект был создан по поручению Дмитрия Азарова и позволяет решать многие проблемы в сфере ЖКХ в режиме "единого окна".

"Проект "Мой дом" и прямое общение губернатора области с председателями Совета домов - это достаточно серьезная заявка на то, чтобы повлиять на решение многих вопросов в этой сфере, выстроить взаимоотношения Советов МКД с управляющими компаниями. Отрадно, что глава области уделяет этому общению такое большое внимание. Такого давно не было. Уверен, такие встречи позволят в дальнейшем активнее работать с управляющими организациями и решать многие вопросы", - заключил председатель регионального центра "ЖКХ-контроль".