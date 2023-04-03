Экс-депутат из Отрадного получил условный срок за подкуп

Отрадненский городской суд Самарской области признал бывшего депутата гордумы виновным в коммерческом подкупе (п. "в" ч. 3 ст. 204 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, в 2018 г. Кириченко договорился с директором ООО о заранее провальном участии последнего в электронном аукционе. Это делалось, чтобы ограничить количество участников и создать видимость конкуренции. За "услугу" депутат обещал деньги. В итоге на аукционе действительно победил Кириченко. После заключения контракта он через подконтрольные организации перевел на счет ООО 700тыс. рублей.

Судебный процесс по этому делу закончился 30 марта обвинительным приговором. Суд назначил Валерию Кириченко три с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также его на два с половиной года лишили права занимать руководящие должности в коммерческих организациях. Приговор еще не вступил в законную силу.