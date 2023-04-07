Самарчанка выдумала рождение дочери, чтобы получить выплаты

В Самаре закончено расследование уголовного дела, возбужденного по двум эпизодам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами), в отношении ранее не судимой, безработной жительницы города.

Из материалов, уголовного дела, следует, что 32-летняя жительница Кировского района подала заявление в государственное учреждение для выплат в связи с рождением ребенка. При подаче документов заявительница предупреждалась соцработниками об ответственности за предоставление недостоверных сведений, однако все равно преступила закон.

Полицейские установили, что для получения необходимых документов женщина предоставила в ОЗАГС Кировского района ложные сведения о рождении ею в домашних условиях и без медицинской помощи четвертого ребенка — девочки.

На основе поданных документов в период с мая 2019 г. по февраль 2023 г. безработная, имеющая на иждивении трех несовершеннолетних детей, получала денежные выплаты, причинив ущерб бюджету Самарской области, на сумму более 700 тыс. рублей. Свою вину обвиняемая признала и раскаялась.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.