В Самаре задержали пенсионерку, которая "по инструкции" разбила машину и витрину

ЧП произошло в Самаре на ул. Фадеева, 56а у поликлиники № 15. В соцсетях появилось видеосъемка того, как пожилая женщина несколько раз с силой бросает большой камень в лобовое стекло припаркованной машины. В одной руке женщина держит телефон. Разбив стекло машины, пенсионерка убегает. Предварительную версию произошедшего Волга Ньюс рассказал источник в правоохранительных органах.

"Женщине 65 лет. Перед тем, как разбить машину, она подошла с канистрой бензина к торговому павильону и попыталась поджечь. Хорошо, что не разгорелось. Огонь потушили очевидцы. Потом она зашла в павильон и разбила там ногой витрину. При этом она постоянно разговаривала по телефону. Ее инструктировали, что ей делать. Как выяснилось, она оказалась жертвой телефонных мошенников. Перечислила им 1,5 миллиона рублей. После чего ей сказали, что деньги вернуть можно только выполнив задания", — сообщил собеседник Волга Ньюс.

Предполагается, что пенсионерка и выполняла задания звонившего. Женщину уже установили. Ее дочь пообещала компенсировать ущерб потерпевшим. Сейчас правоохранители проводят проверку. Не исключено, что пенсионерку все же привлекут к ответственности.

По одной из версий, звонить с инструкциями женщине могли с территории чужого государства.

В правоохранительных органах рекомендовали критически оценивать звонки незнакомцев, не вестись ни на какие уловки и тем более не совершать преступления по чьему-то указанию.