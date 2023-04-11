Ритуальщик, покупавший данные пациентов патологоанатома, получил пять лет колонии

Ленинский районный суд Самары вынес приговор 33-летнему ритуальному агенту, которого обвиняли в даче взятки. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, с апреля по ноябрь 2021 г. мужчина "покупал" сведения об умерших у врача-патологоанатома Самарской городской больницы № 4. Всего ритуальщик отдал 832 тыс. рублей. В итоге с помощью полученных данных он заключил 111 договоров.

Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу около 2,5 млн рублей.

Уголовное дело в отношении врача еще рассматривает суд.