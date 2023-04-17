Экс-полицейскую из Самары отправили на два года в колонию за взятку начальнице

Суд Кировского района Самары вынес приговор бывшей сотруднице отдела полиции Промышленного района Самары Анастасии Утиной. Ее обвинили в посредничестве во взяточничестве.

Напомним, по версии Следственного комитета, 18 июля 2022 г. начальник отдела по расследованию преступлений на территории Промышленного района Ирина Кузнецова получила от подчиненной Анастасии Утиной через посредника 75 тыс. руб. — часть от ранее оговоренной суммы 150 тысяч.

Вознаграждение предназначалось за помощь в избрании подозреваемому меры пресечения в виде подписки о невыезде и переквалификации статьи уголовного дела на более мягкую.

После возбуждения уголовного дела обе женщины попали в федеральный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

Некоторое время назад Кузнецову приговорили к двум годам лишения свободы с отсрочкой наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста.

Теперь приговор вынесли Утиной: два года лишения свободы.